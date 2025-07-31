Погода в Україні різко зміниться: синоптик назвала дату

Коли в Україні потеплішає і пройдуть дощі, розповіла Наталія Птуха.

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Погода в Україні на вихідні 2-3 серпня / pixabay

Погода в Україні наприкінці липня здивувала багатьох. Сильні дощі та грози принесли і похолодання в нашу країну.

В інтерв'ю Главреду синоптик Укргідрометцентру Наталя Птуха розповіла, якою буде погода на вихідних в Україні і коли потеплішає.

"Починаючи з 1-2 серпня в південно-східних областях знову прогнозуємо сильну спеку +35 +38. На решті території України очікуємо від +28 до +34. Дещо свіжіше буде в західних і північних областях, там прогнозуємо +21 +27", - каже Птуха.

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Погода на вихідні 2-3 серпня

2 серпня дощів буде найбільше в Україні.

"Стабільної погоди з постійним антициклоном і без опадів у перші дні серпня поки що не очікуємо. На півночі, у більшості центральних, східних, нарешті трошки й у південних областях, можуть бути місцями короткочасні дощі з грозами. Проте все одно їхня площа охоплення, звісно, буде не такою інтенсивною, як зараз, тому що там очікуються не настільки активні атмосферні фронти", - каже синоптик.

3 серпня нестійка погода очікується більше в центральних районах і частково - у північно-східних.

"Тому в неділю варто очікувати локальні короткочасні дощі", - зазначила синоптик.

За словами синоптика, з 2 серпня знову на півдні та сході очікуємо спеку +35 +38.

Погода в Києві / meteo.gov.ua

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, синоптик Ігор Кибальчич повідомив, що погода в Україні до кінця липня, а також у перші дні серпня буде дуже спекотною.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний і з дефіцитом опадів, а в деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

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