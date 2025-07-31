Погода в Україні різко зміниться: синоптик назвала дату

Погода в Україні наприкінці липня здивувала багатьох. Сильні дощі та грози принесли і похолодання в нашу країну.
В інтерв'ю Главреду синоптик Укргідрометцентру Наталя Птуха розповіла, якою буде погода на вихідних в Україні і коли потеплішає.
"Починаючи з 1-2 серпня в південно-східних областях знову прогнозуємо сильну спеку +35 +38. На решті території України очікуємо від +28 до +34. Дещо свіжіше буде в західних і північних областях, там прогнозуємо +21 +27", - каже Птуха.
Погода на вихідні 2-3 серпня
2 серпня дощів буде найбільше в Україні.
"Стабільної погоди з постійним антициклоном і без опадів у перші дні серпня поки що не очікуємо. На півночі, у більшості центральних, східних, нарешті трошки й у південних областях, можуть бути місцями короткочасні дощі з грозами. Проте все одно їхня площа охоплення, звісно, буде не такою інтенсивною, як зараз, тому що там очікуються не настільки активні атмосферні фронти", - каже синоптик.
3 серпня нестійка погода очікується більше в центральних районах і частково - у північно-східних.
"Тому в неділю варто очікувати локальні короткочасні дощі", - зазначила синоптик.
За словами синоптика, з 2 серпня знову на півдні та сході очікуємо спеку +35 +38.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, синоптик Ігор Кибальчич повідомив, що погода в Україні до кінця липня, а також у перші дні серпня буде дуже спекотною.
Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний і з дефіцитом опадів, а в деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.
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