Мав цілі та велике серце: російська ракета вбила 6-річного каратиста Матвія

Тренер хлопчика розповів, що він мав велику цілеспрямованість.

https://glavred.net/ukraine/imel-celi-i-bolshoe-serdce-rossiyskaya-raketa-ubila-6-letnego-karatista-matveya-10686122.html Посилання скопійоване

Ракета вбила 6-річного хлопчика / колаж: Главред, фото: Українська федерація карате, Володимир Зеленський

Коротко:

Через російський удар загинув 6-річний Матвій Марченко

Він був вихованцем столичного клубу карате "Сен-Бін"

У ніч на 31 липня Київ зазнав чергового масованого удару з боку країни-агресора Росії. Одна з ракет влучила у багатоповерховий житловий будинок. Загинуло шестеро людей, серед них 6-річний Матвій Марченко, вихованець столичного клубу карате "Сен-Бін". Про це повідомили в Українській федерації карате.

"Сьогодні Україна втратила ще одну світлу дитячу душу. Ще одного маленького мрійника. Майбутнього чемпіона. Хлопчика, у якого були цілі, воля та велике серце. Життя, яке щойно починалося. Матвій став ще однією дитиною, вбитою російською ракетою", - йдеться у повідомленні. відео дня

Відомо, що Матвій був наймолодшим сином у родині. Його старші брати — Михайло (8 років) та Лев (12 років) — також займаються карате.

Його тренер Ігор Єфименко згадує, що хлопчик тренувався вже півтора року.

За його словами, незважаючи на юний вік, Матвій мав велику цілеспрямованість і серйозне ставлення до тренувань.

"Матвій був дуже гарною і слухняною дитиною. За останні пів року він наче подорослішав і почав працювати на результат. Як би це не звучало, але одного разу він сам підійшов до мене і сказав: Ігор Анатолійович, я хочу всіх перемагати і перегнати свого брата Льову по медалях", - згадує він.

Тренер також зауважив, що хлопчик був душею всіх компаній.

"Мама Матвія та тато пишаються своїми ще двома дітьми, та я впевнений завжди будуть пишатись Матвієм, він був душею всіх компаній, як серед одноліток, так і душею старшої групи, так як він завжди тягнувся до старших та в першу чергу до брата", - підсумував Ігор Єфименко.

Загиблий хлопчик Матвій / фото: Українська федерація карате

Удар РФ по Києву

Глава МВС Ігор Клименко повідомляв, що близько п'ятої години ранку, коли люди ще спали, російська ракета влучила у житлову багатоповерхівку в Святошинському районі.

За його словами, удар був настільки сильним, що людей буквально викидало з вікон вибуховою хвилею. Тоді ж стало відомо, що загинув шестирічний хлопчик Матвій. Лікарі намагалися його врятувати, але дива не сталося.

Нічна атака по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вибухи у столиці почали лунати ще ввечері 30 липня, там працювала ППО, яка відбивала російські Шахеди. Тоді ворожі БПЛА заходили на місто з різних напрямків.

Пізніше столична влада повідомила про те, що після після тривалої тривоги вранці 31 липня армія РФ завдала ракетного удару по Києву балістикою. Наслідки удару було зафіксовано в Шевченківському та Святошинському районах. Під удар потрапила житлова забудова.

Варто зауважити, що окупанти запустили по Україні 317 засобів повітряного нападу. ППО вдалось збити лише 291 засіб.

Читайте також:

Про джерело: Українська федерація карате Українська федерація карате (УФК) — всеукраїнська спортивна організація, що займається розвитком, популяризацією та проведенням змагань з олімпійського карате в Україні. Федерація є офіційним представником України у Всесвітній федерації карате — єдиній міжнародній організації, визнаній МОК для проведення змагань з карате на Олімпійських іграх, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред