Мав цілі та велике серце: російська ракета вбила 6-річного каратиста Матвія

Коротко:
- Через російський удар загинув 6-річний Матвій Марченко
- Він був вихованцем столичного клубу карате "Сен-Бін"
У ніч на 31 липня Київ зазнав чергового масованого удару з боку країни-агресора Росії. Одна з ракет влучила у багатоповерховий житловий будинок. Загинуло шестеро людей, серед них 6-річний Матвій Марченко, вихованець столичного клубу карате "Сен-Бін". Про це повідомили в Українській федерації карате.
"Сьогодні Україна втратила ще одну світлу дитячу душу. Ще одного маленького мрійника. Майбутнього чемпіона. Хлопчика, у якого були цілі, воля та велике серце. Життя, яке щойно починалося. Матвій став ще однією дитиною, вбитою російською ракетою", - йдеться у повідомленні.відео дня
Відомо, що Матвій був наймолодшим сином у родині. Його старші брати — Михайло (8 років) та Лев (12 років) — також займаються карате.
Його тренер Ігор Єфименко згадує, що хлопчик тренувався вже півтора року.
За його словами, незважаючи на юний вік, Матвій мав велику цілеспрямованість і серйозне ставлення до тренувань.
"Матвій був дуже гарною і слухняною дитиною. За останні пів року він наче подорослішав і почав працювати на результат. Як би це не звучало, але одного разу він сам підійшов до мене і сказав: Ігор Анатолійович, я хочу всіх перемагати і перегнати свого брата Льову по медалях", - згадує він.
Тренер також зауважив, що хлопчик був душею всіх компаній.
"Мама Матвія та тато пишаються своїми ще двома дітьми, та я впевнений завжди будуть пишатись Матвієм, він був душею всіх компаній, як серед одноліток, так і душею старшої групи, так як він завжди тягнувся до старших та в першу чергу до брата", - підсумував Ігор Єфименко.
Удар РФ по Києву
Глава МВС Ігор Клименко повідомляв, що близько п'ятої години ранку, коли люди ще спали, російська ракета влучила у житлову багатоповерхівку в Святошинському районі.
За його словами, удар був настільки сильним, що людей буквально викидало з вікон вибуховою хвилею. Тоді ж стало відомо, що загинув шестирічний хлопчик Матвій. Лікарі намагалися його врятувати, але дива не сталося.
Нічна атака по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, вибухи у столиці почали лунати ще ввечері 30 липня, там працювала ППО, яка відбивала російські Шахеди. Тоді ворожі БПЛА заходили на місто з різних напрямків.
Пізніше столична влада повідомила про те, що після після тривалої тривоги вранці 31 липня армія РФ завдала ракетного удару по Києву балістикою. Наслідки удару було зафіксовано в Шевченківському та Святошинському районах. Під удар потрапила житлова забудова.
Варто зауважити, що окупанти запустили по Україні 317 засобів повітряного нападу. ППО вдалось збити лише 291 засіб.
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Про джерело: Українська федерація карате
Українська федерація карате (УФК) — всеукраїнська спортивна організація, що займається розвитком, популяризацією та проведенням змагань з олімпійського карате в Україні. Федерація є офіційним представником України у Всесвітній федерації карате — єдиній міжнародній організації, визнаній МОК для проведення змагань з карате на Олімпійських іграх, пише Вікіпедія.
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