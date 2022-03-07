Оператори дозволили змінювати мережі зв'язку: що таке національний роумінг і як скористатися

Мобільний зв'язок / 1zoom.ru

Найбільші мобільні оператори України разом з урядом запускають послугу національного роумінгу, який дозволить перемикатися між мережами при проблемах зв'язку.

Про це передають компанії в спільному прес-релізі.

Національний роумінг дозволить абонентам перемикатися на мережу інших операторів, якщо немає можливості використовувати сигнал мобільного оператора. Така можливість з'явиться сьогодні, 7 березня. Послугу спільно запустили Київстар, Vodafone Україна і lifecell разом з Мінцифрою, Держспецзв'язком, Нацкомісією з комунікацій та Асоціацією операторів зв'язку.

Перш за все, роумінг буде підключений в зоні активних бойових дій:

Харківський,

Херсонський,

Сумський,

Полтавський,

Дніпропетровський,

Запорізький,

Донецький,

Луганська,

Кіровоградський,

Миколаївська області.

Далі в Чернігівській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях та згодом по всій території України.

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"Тобто при пропажі зв'язку одного оператора абонент зможе підключати вручну зв'язок іншого оператора", - пояснюють оператори.

Для надійного функціонування мережі оператори технічно будуть реалізовувати можливість користуватися національним роумінгом поступово. Спочатку національний роумінг буде підключений для абонентів контрактної форми обслуговування і протягом трьох наступних днів будуть підключені інші абоненти.

Як підключитися

Відключити в телефоні автовибір мережі.

Для Android: Налаштування - мобільна мережа – або підключення) - Оператор

Для iOS: Параметри - Стільникові дані - вибір мережі

Знайти і вибрати доступну мережу вручну: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL.

Якщо зареєструватися не вдалося, потрібно спробувати ще раз або вибрати іншу мережу.

Перевірити можливість проходження дзвінка, SMS.

Що потрібно знати

Назва мережі може змінитися на покриття якої використовується;

Національний роумінг не вимагає додаткової плати від абонентів;

Тарифікація дзвінків і SMS проводиться згідно з умовами тарифного плану вашого оператора.

Якщо не вдається підключитися до мережі іншого оператора, спробуйте перезавантажити телефон.

Щодня потрібно намагатися повернутися до мережі свого оператора. Вручну або включення автовибору мережі.

Оператори відзначають, що підключення національного роумінгу передбачає значне навантаження на мережі операторів, що може впливати на якість роботи деяких послуг.

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