На об'єкт Оператора ГТС здійснена авіаційна атака Росії: люди залишаються без газопостачання

Вибух / ГТС України

У Харківській області пошкоджено газопровід-відведення в результаті авіаудару.

Як повідомляє пресслужба Оператора ГТС, через пошкодження газопроводу співробітники Оператора ГТС України відключили газорозподільну станцію (ГРС) Ізюм і Бражковку.

Призупинено газопостачання в Ізюм. Без газу залишаться понад 40 тисяч осіб.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих в результаті вибуху серед співробітників компанії немає.

"Цілеспрямована атака на об'єкти критичної інфраструктури є терористичним актом проти мирного населення України", – зазначив генеральний директор ОДТСУ Сергій Макогон.

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Транспортування газу відновлять після відповідних ремонтних робіт, як тільки їх проведення буде можливо.

Сьогодні від артобстрілів також постраждали адмінбудівлі Оператора ГТС в Миколаєві і Харкові, ГРС в Миколаївській області.

Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали удару по телевежі в Києві, вони вдарили по ретранслятору. Канали тимчасово не працюватимуть, але вже скоро їх включать, як запрацюють резервні потужності. Зараз слід стежити за радіостанціями. Відомо, що було дві вогневі атаки. Вишка знаходиться на Сирці, Шевченківському районі столиці біля метро Дорогожичі.

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