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11 тисяч солдатів і 114 повітряних суден: які втрати поніс ворог від початку війни

7 березня 2022, 12:23

Окупанти втратили уже майже 300 танків і близько 1000 бойових броньованих машин.

Разгромленная российская техника
Окупанти втратили уже майже 300 танків і близько 1000 бойових броньованих машин / Полтавська ОДА

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країна-агресор зазначала досить значних втрат.

Кількість загиблого на території України особового складу росіян уже перевищила 11 тисяч. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

Сумарні орієнтовні втрати ворога у період з 24 лютого по 07 березня наступні:

  • Особового складу – понад 11 тис. осіб;
  • Танків – 290;
  • Бойових броньованих машин – 999;
  • Артилерійських систем – 117;
  • РСЗВ – 50;
  • Засоби ППО – 23;
  • Літаків – 46;
  • Гелікоптерів – 68;
  • Автомобільної техніки – 454;
  • Кораблі/катери – 3;
  • Цистерн з ППМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

В Генштабі зазначають, що ці цифри уточнюються, на даний час підрахунок ускладнений через високу інтенсивність бойових дій.

Нагадаємо, сьогодні, 7 березня, розпочався 12-й день війни Росії проти України. Ворог продовжує наступальну операцію. З початку доби окупанти продовжили наносити ракетно-бомбові та артилерійські удари по населених пунктах України.

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Як повідомили у Генштабі ЗСУ, російські загарбники продовжують використовувати аеродромну мережу Республіки Білорусь для нанесення авіаударів по Україні.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що через величезні втрати, яких зазнав ворог, інтенсивність бойових дій тимчасово знизилася. При цьому окупанти намагаються сконцентрувати сили і засоби для нової хвилі атак на Київ, Харків, Чернігів і Миколаїв.

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війна в Україні російські військові вторгнення Росії Генштаб ЗСУ
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