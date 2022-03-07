Війна в Україні: шести містам присвоїли звання Місто-герой

Харків став містом-героєм / Фото Reuters

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання статусу міст-героїв тим містам, які найбільше постраждали від російських загарбників, але все ж таки мужньо тримають оборону.

Зокрема, містами-героями стануть: Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха.

"З метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України постановляю присвоїти почесну відзнаку "Місто-герой України" містам: Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову", - йдеться в указі президента №111/2022.

Як повідомляв Главред, 7 березня - дванадцятий день війни Росії проти України. Ворог продовжує наступальну операцію. З початку доби окупанти продовжили наносити ракетно-бомбові та артилерійські удари по населених пунктах України, повідомили у Генштабі. Російські загарбники продовжують використовувати аеродромну мережу Республіки Білорусь для нанесення авіаударів по Україні.

Міністр оборони України Олексій Резніков 7 березня заявив, що українські захисники демонструють високу майстерність, знищуючи російських загарбників в усіх напрямках оборони. Через величезні втрати, яких зазнав ворог, інтенсивність бойових дій тимчасово знизилася. При цьому окупанти намагаються сконцентрувати сили і засоби для нової хвилі атак на Київ, Харків, Чернігів і Миколаїв. Російські війська скрізь отримають жорстку відсіч, додав Рєзніков.

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