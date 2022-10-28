"Шалена куля" : у Криму загадково загинула ТОП-пропагандистка РФ з "пулу Путіна"

Світлана Бабаєва загинула в Криму / NEXTA

В Криму загинула керівник підрозділу пропагандистського ресурсу Росія сьогодні в Сімферополі Світлана Бабаєва.

Її загибель нібито сталася в результаті нещасного випадку, повідомили РІА Новості у прес-службі медіахолдингу.

Підкреслюється, що НП сталася на одному з навчально-тренувальних полігонів в Криму, де займалася військово-спортивною стрільбою.

"Рвалася "за стрічку", бажаючи підтримати наших "героїв". Шалена куля...", - пафосно пише про загибель Бабаєвої сумнозвісний пропагандист Дмитро Кисельов.

Що відомо про Бабаєву

Світлана Бабаєва - відомий російський пропагандист. Останнім часом виконувала інформаційні замовлення Кремля в захопленому Криму.

Працювала в "президентському пулі", тобто супроводжувала Путіна в офіційних поїздках. Також була головним редактором сайту Газета.ру.

Раніше повідомлялося про те, що російський пропагандист Семен Пегов, який заснував Telegram-канал WarGonzo, отримав поранення неподалік від Донецька.

Як пишуть росЗМІ, Пегов отримав поранення в ногу, його госпіталізували в травматологічний центр Донецька.

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