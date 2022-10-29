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Путін може не пережити поразку у війні проти України – Буданов

29 жовтня 2022, 16:42

Російському диктатору уже шукають заміну в РФ, точаться дискусії серед його оточення.

Владимир Путин, Кирилл Буданов
Путін може не пережити поразку у війні проти України – Буданов/ сайт Кремля, скрін

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін може не дожити до кінця війни проти України.

Його оточення вже активно обговорює, хто міг би стати наступником диктатора. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю The Drive.

"Навряд чи він (Путін – ред.) це переживе. І зараз у Росії точаться активні дискусії про те, хто прийде йому на зміну", – зазначає Буданов.

За словами очільника ГУР, російське населення продовжує підтримувати Путіна і його рішення щодо війни проти України. І ця підтримка продовжиться, аж поки Росія не буде розгромлена на полі бою. Але коли РФ програє, росіяни одразу почнуть говорити, нібито вони "не мають до цього ніякого відношення", і що нібито "це їхні лідери були неправі".

Також Буданов зазначив, що Росії зараз не загрожує державний переворот. Проте коли вона зазнає поразки у війні проти України, він може дуже швидко статися.

На думку Буданова, наступник нинішнього російського диктатора навряд чи матиме кардинально іншу позицію щодо України, ніж сам Путін. Але хто б не прийшов йому на заміну, він обов’язково звинуватить Путіна у всьому поганому, що було зроблено.

Раніше Буданов заявив, що військова операція сил оборони України зі звільнення захопленого Херсону може тривати до кінця листопада. Українські війська намагаються оточити обласний центр та ізолювати окупантів. Буде важка битва, ЗСУ спробують знизити ризики, наскільки це можливо.

Також Буданов зазначав, що Збройні сили України можуть провести операцію з повернення захопленого РФ Криму вже наступного року. Деокупація півострова проводитиметься військовим шляхом.

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