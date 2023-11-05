В РФ розконсервували літак М-55 у якості розвідника для ракетних ударів

Польоти літака здійснюються з аеродрому "Раменское" під Москвою.

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В РФ розконсервували літак М-55 / Колаж: Главред, фото: topcor.ru, Вікіпедія

Росія розконсервувала рідкісний висотний літак М-55 "Геофизика". Він створювався за радянських часів як висотний розвідник для ракетних ударів. Про це повідомляє Defense Express.

Польоти цим літаком окупанти вони виконують з аеродрому "Раменское" під Москвою. Під його крилом помітили спеціальний контейнер, ймовірно, з апаратурою радіотехнічної розвідки. Вперше його помітили під російським Су-34 під час маневрів армії РФ "Запад -2021" 2 роки тому.

Літак під індексом М-17 "Стратосфера" конструювали ще в 1960-х роках для перехоплення американських літаків розвідників U-2 або висотних аеростатів. Вперше цей літак піднявся у повітря лише у 1982 році. Згодом його перепрофілювали його на літак-розвідник для наведення ракет радянського ОТРК "Ока", що нагадує ОТРК "Іскандер".

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В РФ було виготовлено до 5 таких літаків. У 2017 році цей літак поставили на консервацію через "відсутність замовлень на наукові дослідження".

Відомі характеристики літака М-55 "Геофизика":

довжина фюзеляжу – 22,67 метрів;

розмах крила – 37,4 метри

максимальна злітна маса – 23,4 тони, зокрема корисне навантаження – до 2000 кг;

екіпаж – 1 особа;

максимальна швидкість польоту – 743 км/год на висоті 20 км;

максимальна висота польоту – 21,5 км;

практична дальність польоту – 1220 км.

Нагадаємо, що у ЗСУ сказали, скільки ракет одночасно може запустити РФ по Україні. Незважаючи на те, що під час штормів окупанти ховають свої ракетоносії в бухти, у них вистачає підступності бити і звідти, повідомили у ЗСУ.

ЗСУ "вишибають" новітні кораблі окупантів прямо в доках. Збройні Сили України завдали успішного удару по суднобудівному заводу "Залив" у Керчі. Як уточнюється, удар було завдано по морській і суднобудівній інфраструктурі.

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