Росіяни 'прогризають' оборону: в ЗСУ розповіли про бої за Авдіївку

​Лінія бойового зіткнення біля Авдіївки майже не рухається, росіяни втрачають колосальну кількість техніки та живої сили.

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Лінія бойового зіткнення біля Авдіївки майже не рухається / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

На Авдіївському напрямку ворог зазнає великих втрат у техніці та живій силі. Окупантам не вдається прорвати лінію оборони ЗСУ поблизу Авдіївки, а лінія зіткнення майже не змінюється. Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї бригади "Магура" Дмитро Лазуткін в ефірі "Еспресо".

"Росіяни зазнають величезних втрат, і така тенденція зберігається протягом кількох місяців. Можна говорити, що оборона Авдіївки є ефективною. Тому, що ворог втрачає багато одиниць техніки й живої сили", - сказав Лазуткін.

Незважаючи на ракетні атаки та стрільбу артилерії з боку противника, військові тримають оборону міцно. Лазуткін підкреслив, що лінія фронту майже не рухається, а російська сторона зазнає колосальних втрат.

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"Наша бригада веде бої на північному фланзі Авдіївки, поблизу селищ Степове й Бердичі. Чинимо опір окупантам, стримуючи їхню навалу. Противник не припиняє ракетні атаки та пуски КАБ. Доволі щільно працює ворожа артилерія, інтенсивність вогню не знижується. Броньована техніка окупантів підтримує атаки, піхота намагається пробитися й намацати слабкі місця в нашій обороні. Але поки що ворогу це не вдається, і сподіваюсь, що не вдасться", - додав він.

Наступ росіян на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, російські війська в районі Авдіївки перейшли до тактики малих мобільних груп для прориву оборони ЗСУ. Ці групи, що складаються від 8 до 15 військовослужбовців, дозволяють звужувати лінію фронту та створювати вогневу перевагу.

Також на Авдіївському напрямку українські захисники стримують ворога, завдаючи йому значних втрат і не дозволяючи оточити Авдіївку.

Як повідомляв Главред, у інтерв'ю німецькому телеканалу ARD Володимир Зеленський зазначив, що Росія відправляє на штурми Авдіївки таку кількість солдатів, що з загиблих утворюються цілі паркани. Російське командування не робить підрахунків і просто відправляє величезну кількість росіян на загибель.

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