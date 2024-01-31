Путін цинічно про знищення Авдіївки: працюємо над демілітаризованою зоною

Диктатор натякнув, що доля Авдіївки чекає й на інші українські міста - "так і будемо робити".

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Росіяни зустріли слова Путіна оплесками / Колаж Главреда. Фото: instagram.com/libkos, скріншот відео

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив "демілітаризованою зоною" коштом української території, щоб "убезпечити" від обстрілів далекобійним озброєнням ЗСУ російські регіони. У цьому контексті він згадав про знищення ЗС РФ Авдіївки.

Під час свого виступу 31 січня кремлівський очільник стверджував, що Україна, здійснюючи обстріли "мирних міст", використовує "насамперед західні знаряддя".

Ба більше, президент країни-агресорки цинічно додав, що "хлопці (російські військові - Главред) якраз цим (демілітаризованою зоною - Главред) займаються" на Авдіївському напрямку.

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"У тому числі ветерани та інші підрозділи військ. (Займаються) тим, що відсувають противника від життєво важливих населених пунктів Російської Федерації. Так і будемо робити", - пригрозив диктатор.

Прикметно, що запрошені на зустріч із Путіним росіяни зустріли цю цинічну заяву оплесками.

Ситуація на фронті - РФ кидає усі сили на Авдіївку

Російські окупанти продовжують тиснути на Авдіївку й околиці. Напередодні західні аналітики вже фіксували просування загарбників вулицями міста.

Проте проблема в іншому. За словами військового-"легіонера" Максима Морозова, акцентувати варто не так на боях, як на спробах РФ перебити "дорогу життя" ЗСУ. Для цього ЗС Росії масово скидають КАБи.

Те, що ворог намагається перерізати останню дорогу на Авдіївку, підтверджував і начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За словами Героя України, сержанта 110-ї окремої механізованої бригади Ігоря Тимощука, росіяни оточили Авдіївку з трьох сторін, а українські захисники не були готові, що росіяни підуть на штурм у такій кількості.

"Артилерія нашої і сусідніх бригад, що знаходилися по лівому і правому краю, зупинили перший штурм. Ми втримали Авдіївку, ми і далі її утримуємо. І скажу чесно, було не те, що дивно... через вісім днів він знову повторився. Знову ж таки ми з силами такими ж. А вони по своїх трупах просто проходили", - пояснив український захисник.

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