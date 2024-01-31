"Дістають до Москви та Уралу": генерал назвав найефективнішу зброю для ударів по РФ

Україна уже має можливості секторально завдавати ударів по об'єктах вглибокому тилу російських окупантів.

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Генерал назвав найефективнішу зброю для ударів по РФ/ колаж: Главред, фото: Главред, МНС РФ

Російська протиповітряна оборона неефективна проти дронів, тому Україна має чималі перспективи. Українські безпілотники можуть завдавати ударів по об’єктах російських окупантів у глибокому тилу ворога – на території країни-агресорки Росії.

Про це сказав колишній голова Служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуж, повідомляє "Еспресо". Він зазначив, що Україна вже має можливість завдавати ударів секторально, по окремих об'єктах в тилу ворога, де ми не можемо бити закордонними ракетними комплексами або іншими засобами.

"Армія дронів дозволяє нам створити потужні ударні сили. Дрони балістичного типу дістають до Санкт-Петербурга, Москви, Уралу. Дрони дістають до російських областей, де розміщені війська, склади боєприпасів, пускові установки, аеродроми, об'єкти ВПК, які виготовляють ракети, головки наведення, оптику", – зазначив Маломуж. відео дня

Він нагадав про удари по нафтових об’єктах в Ленінградській області, Тамбові та Брянську, які сталися нещодавно.

Маломуж зазначив, що російська ППО є неефективною проти безпілотників, тому в України є чималі перспективи.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Вибухи в РФ та на окупованих територіях

Раніше повідомлялося, що у Владивостоці в РФ пролунали вибухи. Внаслідок вибухів на електропідстанціях у Владивостоці без світла залишились майже 100 тисяч росіян.

Також 31 січня повідомлялося, що в окупованому Криму прогриміла серія вибухів, у Севастополі спалахнула пожежа. У тимчасово окупованому Криму місцеві повідомляють про потужні вибухи та роботу ППО.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов зробив заяву про удари по території РФ. Інтенсивність атак України по території Росії лише зростатиме. При цьому Україна не використовує для ударів зброю, надану західними партнерами, наголосив він.

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