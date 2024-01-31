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Ситуація в районі Авдіївки різко змінилась: росіяни застосували нову тактику

Юрій Берендій
31 січня 2024, 08:55
Аналітик зазначив, що через вогневе ураження з боку Сил оборони України, росіяни змінили тактику для наступу на Авдіївському напрямку.
Ситуація в районі Авдіївки різко змінилась: росіяни застосували нову тактику
Росіяни змінили тактику для наступу в районі Авдіївки / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Російські окупаційні війська змінили тактику ведення наступальних операцій в районі Авдіївки. Російське військове командування застососує тактику малих мобільних груп для прориву оборони ЗСУ на цьому напрямку. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

За його словами, чисельність таких груп складає від 8 до 15 військовослужбовців.

"Велика кількість мобільних груп шляхом звуження лінії фронту створює вогневу перевагу і, відповідно, намагається в такий спосіб продавити оборону українських військ. Досить ефективна тактика. Вона, до речі, застосовується Збройними силами України", — повідомив Снєгирьов.

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Він вказав, що окупаційні війська припинили використання тактики лобових атак з використанням колон бронетехніки.

"На початку штурму Авдіївки в жовтні росіяни колонами просувалися під прикриттям бронетехніки, яка була успішно спалена Збройними силами України. Тому зараз основні дії — малими мобільними групами", - додає експерт.

Він робить висновок, що застосування нової тактики для наступу на Авдіївському напрямку пов'язано з успішною роботою засобів ураження Збройних сил України.

"Причому самі окупанти відзначають високий рівень взаємодії як засобів ураження, так і українських безпілотних літальних апаратів. Тобто від виявлення цілі до ураження проходить менше однієї хвилини", — пояснив військово-політичний аналітик.

Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Наступ росіян в районі Авдіївки

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський розкрив деталі про втрати в армії Росії, зазначивши, що вороже командування не користується математикою з початку війни. Він вказав, що Росія відправляє своїх солдатів на штурми Авдіївки в такій кількості, що з загиблих утворюються цілі паркани.

Незважаючи на важкі бої за Авдіївку, українським захисникам вдалося відбити позиції, раніше захоплені російськими окупантами. Про це повідомив глава Авдіївської місцевої адміністрації Віталій Барабаш.

Також російські війська не припиняють спроб оточити Авдіївку, здійснюючи тристоронній наступ на місто та намагаючись зайти в тил українським силам оборони через підземні інженерні тунелі.

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війна в Україні Авдіївка
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