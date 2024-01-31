Секунда - і все поле укрило снарядами: як ЗСУ зустріли окупантів біля Степового

Наступ на Авдіївському напрямку дається для окупантів дуже "дорого".

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ЗС РФ зазнають великих втрат у боях з ЗСУ / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, ілюстративне фото instagram.com/

Росіяни не полишають спроб захопити село Степове під Авдіївкою і повністю його зайняти, однак сили ЗСУ не дають їм цього зробити, активно знищуючи ворога. 47 бригада показала чергову ліквідацію живої сили противника на цьому напрямку.

Цього разу штурм окупантами східних околиць Степового закінчився передбачувано - по ходу просування штурмової групи загарбників по ворожій піхоті відпрацював БМП 47-ї бригади.

На опублікованих кадрах видно, як росіяни спершу намагалися рухатися непомітно для українських захисників, однак дрони ЗСУ вчасно виявили підготовку окупантами до штурму. Не зволікаючи, назустріч ворогу виїхали БМП. Невдовзі усе поле разом з загарбниками було вкрите снарядами.

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ЗСУ відбили ще один штурм РФ під Степовим - дивіться відео:

Удари по окупантах - останні новини

Сили спецоперацій показали чергову роботу зі знищення живої сили противника та його техніки. Цього разу оператори БпАК завдали ювелірних ударів по кількох опорних пунктах росіян на Запорізькому напрямку. Наприкінці, після знищення сил загарбників, Сили спецоперацій встановили на місці спаленої техніки росіян український прапор.

Раніше 47 окрема механізована бригада показала знищення живої сили противника на Авдіївському напрямку. Зокрема, воїни продемонстрували, чим закінчився штурм Степового для ще однієї ворожої групи.

На кадрах видно, як група російських окупантів висунулася на штурм позицій захисників, але ще дорогою їх зустріли американські "Бредлі" (ті самі, які, на переконання кремлівських пропагандистів, нібито "неефективні" в боях).

Попри величезні втрати, Росія продовжує вести штурми під Авдіївкою. Загалом ситуація на цьому напрямку докорінно не змінилася: РФ тисне, підтягує резерви, щодня кидає в штурм велику кількість людей і щодня застосовує артилерію - 50-60 обстрілів.

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