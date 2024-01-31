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"Путін мріє про епічні перемоги": експерт розповів, коли наступ РФ "захлинеться"

Руслана Заклінська
31 січня 2024, 18:49
Напередодні виборів Путіну необхідні перемоги на фронті, якими він міг би хизуватися.
'Путін мріє про епічні перемоги': експерт розповів, коли наступ РФ 'захлинеться'
Наступальна операція РФ на фронті скоро виснажиться / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Наступальна операція російської армії, розпочата восени 2023 року, ймовірно, виснажиться навесні 2024 року, після виборів президента РФ. Тоді окупанти почнуть процес мобілізації та відновлення людського ресурсу, який потребує часу та оперативної паузи. Про це розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в ефірі телемарафону.

"Чому навесні наступ може максимально виснажитися? Це пов'язано з деякими факторами, одним із них є так звані вибори президента РФ, після яких розпочнеться процес мобілізації. Це відновлення людського ресурсу, а також це виділення ресурсу на забезпечення підрозділів. Тобто це досить важкий процес, на який треба буде якийсь час і на який треба буде оперативну паузу", - пояснив військово-політичний оглядач.

Коваленко зауважив, що росіяни розпочали наступ за "максимально невигідних погодніх умов". За його словами, в цей час краще було б оборонятися.

відео дня

Також він наголосив, що російське командування, незважаючи на великі втрати, не досягло значущих результатів на на фронті.

"Вони нехтують людськими життями, саме тому вони стартували в період, коли найкраще бути саме в обороні, але росіяни перейшли в наступ через політичні примхи самого Путіна. Йому потрібно напередодні його виборів якісь епічні перемоги, якими він міг би хизуватися. Але як ми бачимо, станом на сьогодні вони, втративши сотні та навіть тисячі одиниць техніки і величезну кількість людського ресурсу, не спромоглися досягти якогось результату саме того епічного масштабу, про який мріяв сам Путін", - додав Коваленко.

Війна в Україні

Як повідомляв Главред, на Авдіївському напрямку ворог зазнає значних втрат у техніці та живій силі. Окупантам не вдається прорвати лінію оборони ЗСУ поблизу Авдіївки, лінія зіткнення практично не змінюється, заявив начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї бригади "Магура" Дмитро Лазуткін.

Також росіяни намагаються захопити село Степове під Авдіївкою, проте сили ЗСУ завдають їм великих втрат і не дозволяють досягти своєї мети. 47-а бригада успішно ліквідувала живу силу противника. Дрони ЗСУ виявили підготовку окупантів до штурму, що дозволило українським захисникам вчасно реагувати та завдати ворогу серйозних втрат.

Нагадаємо, Путін погрожує створенням "демілітаризованої зони" на території України, нібито для захисту російських регіонів від обстрілів ЗСУ. Він стверджує, що російські військові "займаються цим" на Авдіївському напрямку, відсуваючи противника від життєво важливих пунктів в Росії.

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