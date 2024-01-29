У мережі повідомляють про приліт по офіцерах РФ, які командували наступом на Авдіївку

Втрати окупантів унаслідок сьогоднішнього прильоту по Донецьку підтверджують самі пропагандисти.

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У Донецьку "прилетіло" по базі офіцерів РФ / Колаж Главреда. Фото: Телеграм "Типовий Донецьк"

По місцю розташування російських окупантів у Донецьку вдень 29 січня було завдано удару. Місцеві колаборанти вже видають байку, що на об'єкті були цивільні, тоді як російські пропагандисти підтверджують удар по топ-окупантах.

Вибухи в Донецьку 29 січня

Донецькі пабліки сьогодні вдень опублікували відео з міста, над частиною якого виднівся густий стовп диму. Повідомлялося про прильоти в Калінінському районі.

Потім залучили місцеву пропагандистську машину. Один із колаборантів вив, що удар ЗСУ нібито було завдано по "найжвавішому" району міста, а саме - по палацу спорту "Дружба".

відео дня

У результаті удару є "двохсоті окупанти"

Водночас український журналіст Денис Казанський звернув увагу на кілька кадрів пропагандистського сюжету з місця події, на яких можна чітко розгледіти розкидані внаслідок прильоту тіла у російській військовій екіпіровці.

Також біля палацу помітили машини на російських військових номерах.

Те, що удар було здійснено по військовому об'єкту РФ у Донецьку, підтверджує і наближений до Кремля і ГРУ телеграм-канал "Кремлівська табакерка". За даними джерел каналу, ліквідовано нібито понад двадцять окупантів.

Саму ситуацію в пропагандистських колах уже називають "трагедією", оскільки серед двохсотих є офіцери, які командували наступом ЗС РФ на Авдіївку

"Унаслідок удару по Калінінському району міста загинуло понад 20 наших військових. Серед них - офіцери, які командують наступом на Авдіївку", - скаржаться російські пропагандисти.

Удари по окупантах - останні новини

Сили спецоперацій показали чергову роботу зі знищення живої сили противника та його техніки. Цього разу оператори БпАК завдали ювелірних ударів по кількох опорних пунктах росіян на Запорізькому напрямку. Наприкінці, після знищення сил загарбників, Сили спецоперацій встановили на місці спаленої техніки росіян український прапор.

Раніше 47 окрема механізована бригада показала знищення живої сили противника на Авдіївському напрямку. Зокрема, воїни продемонстрували, чим закінчився штурм Степового для ще однієї ворожої групи.

На кадрах видно, як група російських окупантів висунулася на штурм позицій захисників, але ще дорогою їх зустріли американські "Бредлі" (ті самі, які, на переконання кремлівських пропагандистів, нібито "неефективні" в боях).

Попри величезні втрати, Росія продовжує вести штурми під Авдіївкою. Загалом ситуація на цьому напрямку докорінно не змінилася: РФ тисне, підтягує резерви, щодня кидає в штурм велику кількість людей і щодня застосовує артилерію - 50-60 обстрілів.

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