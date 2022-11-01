"Вони поховалися, не розуміють, що відбувається": бійці ЗСУ на БТРі "навідалися" в гості до білорусів

Білоруські солдати подумали, що почався наступ.
Бійці Збройних сил України випадково заїхали на територію Білорусі на своєму бронетранспортері. Білоруські військові були налякані візитом гостей.
Вони сховалися від ЗСУ, очевидно, вирішивши, що ті пішли в наступ. Про інцидент розповів український військовий у соцмережах.
"Їздили на БТРі, трохи [помилилися - неценз.], повертаємося, заїжджаємо вже в Україну. Поїздили на бульбашів подивитися. Вони поховалися там, не розуміють, що відбувається. Думали, наступ", - зі сміхом повідомив захисник.
Нещодавно у ЗСУ розповіли, що російські загарбники можуть повторно атакувати українські території з півночі, зайшовши з Білорусі. Однак їх метою буде не Київ. Окупанти можуть спробувати піти в атаку на заході кордону між Білоруссю і Україною, щоб перерізати шляхи, по яких, на їхню думку, в нашу країну поставляється зброя від західних партнерів.
Водночас аналітики Американського Інституту вивчення війни зазначають, що ризик вторгнення з Білорусі в найближчі місяці залишається низьким. Адже російські окупанти не можуть навіть перекрити українські лінії постачання із заходу шляхом наземного наступу. Вторгнення з Білорусі для окупаційних військ буде дуже складним, їхній наступ можуть загальмувати Прип'ятські болота на півночі нашої держави.
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