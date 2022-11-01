"Вони поховалися, не розуміють, що відбувається": бійці ЗСУ на БТРі "навідалися" в гості до білорусів

Бійці ЗСУ на БТРі випадково "навідалися" в гості до білорусів / 10-та гірсько-штурмова бригада, скріншот

Бійці Збройних сил України випадково заїхали на територію Білорусі на своєму бронетранспортері. Білоруські військові були налякані візитом гостей.

Вони сховалися від ЗСУ, очевидно, вирішивши, що ті пішли в наступ. Про інцидент розповів український військовий у соцмережах.

"Їздили на БТРі, трохи [помилилися - неценз.], повертаємося, заїжджаємо вже в Україну. Поїздили на бульбашів подивитися. Вони поховалися там, не розуміють, що відбувається. Думали, наступ", - зі сміхом повідомив захисник.

Бійці ЗСУ на кордоні / скріншот з відео

Нещодавно у ЗСУ розповіли, що російські загарбники можуть повторно атакувати українські території з півночі, зайшовши з Білорусі. Однак їх метою буде не Київ. Окупанти можуть спробувати піти в атаку на заході кордону між Білоруссю і Україною, щоб перерізати шляхи, по яких, на їхню думку, в нашу країну поставляється зброя від західних партнерів.

Водночас аналітики Американського Інституту вивчення війни зазначають, що ризик вторгнення з Білорусі в найближчі місяці залишається низьким. Адже російські окупанти не можуть навіть перекрити українські лінії постачання із заходу шляхом наземного наступу. Вторгнення з Білорусі для окупаційних військ буде дуже складним, їхній наступ можуть загальмувати Прип'ятські болота на півночі нашої держави.

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