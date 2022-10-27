Білорусь готується до ескалації під приводом "попереджувальних дій проти України і НАТО"

У Білорусі перевіряють бойову готовність військ західного регіону - Громов / Колаж Міноборони РФ, Міноборони РБ

Республіка Білорусь, судячи з дій її армії і військ Росії, веде підготовку до ескалації. Представники режиму Олександра Лукашенка проводять зустрічі з трудовими колективами, на яких просувається питання про нібито "необхідність проведення попереджувальних дій" проти України і Північноатлантичного альянсу. У РБ проводиться оцінка готовності військових частин. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

Під час брифінгу Міноборони у четвер, 27 жовтня, він розповів про те, що ситуація в Білорусі вказує на підготовку Мінська до ескалації. Російські окупаційні війська проводять оцінку боєздатності білоруських військових частин у низці областей.

"Діяльність російських і білоруських збройних сил вказує на системну підготовку до ескалації. Так, за наявною інформацією, офіцери Збройних сил РФ беруть участь в оцінці готовності військових частин Гроднецької, Брестської та Гомельської областей Білорусі", - зазначив Громов.

За словами військового, проводяться заходи, спрямовані на перевірку готовності західного регіону до приведення в бойову готовність. Все проходить під виглядом тренувань.

Крім того, представники режиму Лукашенка на зустрічі з трудовими колективами працюють над створенням образу ворога і заявляють про необхідність реалізації попереджувальних дій проти України і НАТО.

"Військові маневри поєднуються з публічними сигналами влади Білорусі про відсутність намірів нападати на Україну. Але постійні зустрічі військово-політичного керівництва Білорусі з представниками трудових колективів формують образ ворога з необхідністю проведення попереджувальних дій проти України і НАТО", - підкреслив Олексій Громов.

Загроза нового нападу Росії з Білорусі

Офіцер ЗСУ Ігор Лапін раніше зробив заяву про те, що Росія може піти на повторне військове вторгнення в Україну з території Білорусі. Як вважає військовий, російські окупанти можуть розглянути такий сценарій, якщо українські війська звільнять великі міста. Наприклад, у разі повернення Херсона, Донецької та Луганської областей.

Радник Офісу президента Олексій Арестович припустив, що Росія створить в Білорусі нове угруповання військових сил, щоб піти в наступ на Київ. Такі події, на його думку, можуть відбутися ближче до Нового року.

Помічник міністра оборони Білорусі Валерій Ревенко заявляв, що Росія під час створення "спільного угруповання військ" РФ і РБ перекине на білоруську територію близько 9 тисяч військових.

Також окупанти привезуть туди близько 170 танків, до 220 ББМ, і до 100 гармат і мінометів калібру понад 100 мм.

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