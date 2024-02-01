Він встиг дати синові ім'я: військові на Волині зустріли з пологового будинку дружину загиблого побратима

В Україні народжується все більше дітей війни. Деякі з них уже ніколи не побачать своїх батьків - захисників України.

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Військові на Волині зустріли з пологового будинку дружину загиблого побратима / колаж: Главред, фото: Володимирське медоб'єднання

Сьогодні, 1 лютого, на Волині в місті Володимир українські військові та військовий оркестр зустрічали з пологового будинку дружину свого загиблого побратима Сергія Циби Наталію. Про це повідомили у Володимирському медоб'єднанні.

Також на зустрічі з новонародженим були присутні родина, друзі та представники місцевої влади.

Стало відомо, що український герой Сергій Циба народився 1987 року. У 2006 році він пройшов строкову службу і в 2014 вирушив на захист України в Іловайськ.

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Під час повномасштабного вторгнення Сергій служив у 14-й бригаді імені Князя Романа Великого і до останнього подиху захищав цілісність нашої країни. 21 червня ворожа куля обірвала життя воїна в зоні бойових дій на Харківщині.

Ще за життя Сергій Циба обрав ім'я своєму синові, новонародженого назвали Миколою.

"Щиро вклоняємося і дякуємо за героїзм і патріотизм, ціною якого стало найцінніше - життя. Бажаємо Наталії Цибі міцного здоров'я, якнайшвидшого відновлення, сил і всіх земних благ! Маленькому Миколі - щасливої долі, міцного здоров'я та мирного дитинства! Нехай Господь завжди буде прихильний до долі синочка!", - написали в медоб'єднанні.

Дружина Сергія Циби / скріншот

Історії війни

Як повідомляв Главред, на російсько-українській війні загинув доброволець із Болгарії Светослав Іванов Славков під позивним "Свет". Чоловік був фанатом футбольного клубу "Левскі" (Софія). Про загибель "Свєта" повідомили в колах українських "ультрасовців". Зазначається, що військовий захищав позиції ЗСУ в Синьківці, яку Росія безглуздо закидає своїм "гарматним м'ясом".

Також, 5 січня під час виконання бойового завдання загинув 23-річний льотчик 114-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ Владислав Залістовський на позивний Blue Helmet.

Ще однією трагічною історією стала історія воїна з Чернігівщини. На російсько-українській війні загинув військовий Григорій Мелащенко. Чоловік повернувся із заробітків на початку повномасштабного вторгнення і став на захист Батьківщини. Народився Григорій у селі Лютівка на Чернігівщині, але невдовзі разом із батьками переїхав до Амурської області, де й здобув професійно-технічну освіту.

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