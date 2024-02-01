Армія України знищила на лівому березі Дніпра спостережні пункти ворога

У пресслужбі оперативного командування "Південь" повідомили, що росіяни продовжують спроби вибити позиції українських воїнів на лівобережжі Дніпра. ЗСУ відпрацювали по двох спостережних пунктах ворога.
Протягом минулої доби ворог вдався до 3 невдалих спроб штурмових дій, але відійшов після втрат в живій силі й техніці, йдеться на Facebook-сторінці ОК "Південь".
Водночас росіяни продовжують проводити аеророзвідку, а також тиснути артилерійськими обстрілами, ударними дронами, керованими авіабомбами. Також поновили удари некерованими авіаційними ракетами.
Збройні сили України продовжують завдавати вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його позиціях і тилах. Серед втрат ворога:
- 32 окупанти;
- 1 реактивна система залпового вогню "Град";
- 9 гармат, у тому ж числі гаубиця "Мста-Б";
- 3 БпЛА: 2 ударні "Ланцети" та розвідувальний "Мерлін";
- 7 одиниць автомобільної техніки;
- 2 спостережних пункти.
Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про потужний удар по головній авіабазі РФ у Криму. Юрій Ігнат повідомив, що на аеродромі "Бельбек" 31 січня були "уражені певні об'єкти на півострові". Втім, про що саме йдеться, він не повідомив.
В ГУР розкрили деталі зухвалої операції в Криму. У ніч на 1 лютого, внаслідок спецоперації ГУР в тимчасово окупованому Криму було знищено ракетний катер російського Чорноморського флоту.
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