Армія України знищила на лівому березі Дніпра спостережні пункти ворога

Збройні сили України продовжують завдавати вогневого ураження по місцях дислокації ворога.

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ЗСУ знищили пункти окупантів / колаж: Главред, фото: 36 окрема бригада морської піхоти, Міноборони РФ

У пресслужбі оперативного командування "Південь" повідомили, що росіяни продовжують спроби вибити позиції українських воїнів на лівобережжі Дніпра. ЗСУ відпрацювали по двох спостережних пунктах ворога.

Протягом минулої доби ворог вдався до 3 невдалих спроб штурмових дій, але відійшов після втрат в живій силі й техніці, йдеться на Facebook-сторінці ОК "Південь".

Водночас росіяни продовжують проводити аеророзвідку, а також тиснути артилерійськими обстрілами, ударними дронами, керованими авіабомбами. Також поновили удари некерованими авіаційними ракетами.

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Збройні сили України продовжують завдавати вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його позиціях і тилах. Серед втрат ворога:

32 окупанти;

1 реактивна система залпового вогню "Град";

9 гармат, у тому ж числі гаубиця "Мста-Б";

3 БпЛА: 2 ударні "Ланцети" та розвідувальний "Мерлін";

7 одиниць автомобільної техніки;

2 спостережних пункти.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про потужний удар по головній авіабазі РФ у Криму. Юрій Ігнат повідомив, що на аеродромі "Бельбек" 31 січня були "уражені певні об'єкти на півострові". Втім, про що саме йдеться, він не повідомив.

В ГУР розкрили деталі зухвалої операції в Криму. У ніч на 1 лютого, внаслідок спецоперації ГУР в тимчасово окупованому Криму було знищено ракетний катер російського Чорноморського флоту.

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