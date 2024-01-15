Повернувся в Україну і став на її захист: на фронті загинув воїн з Чернігівщини

Ще одна непоправна втрата для Батьківщини на фронті.

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Григорій воював з окупантами з березня 2023 року / Колаж Главреда. Фото: ua.depositphoto.com, cheline.com.ua

На російсько-українській війні загинув військовий з Чернігівщини Григорій Мелащенко. Чоловік повернувся з заробітків на початку повномасштабного вторгнення та став на захист Батьківщини.

Народився Григорій у селі Лютівка в Чернігівській області, та невдовзі разом з батьками переїхав до Амурської області, де й здобув професійно-технічну освіту, пише ЧЕline.

До повномасштабного вторгнення чоловік працював за кордоном, але після початку нової агресії РФ повернувся на Батьківщину.

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Мобілізувався до лав ЗСУ ще у березні 2023 року та проходив службу на посаді механіка-водія військової частини А0414.

Поліг пан Григорій у районі Тернів Краматорського району 12 січня під час виконання бойового завдання.

У воїна залишилися матір і сестра.

Як писав Главред, на передовій загинув доброволець з Болгарії Светослав Іванов Славков під позивним "Свет". Чоловік був фанатом футбольного клубу "Левськи" (Софія). Іванов Славков воював у лавах 40-го стрілецького окремого батальйону"Кодак" у Харківській області.

Український актор театру і кіно, режисер-документаліст Андрій Павленко загинув на фронті, захищаючи Україну від окупанта.

Крім того, у лікарні Харкова унаслідок важких поранень під час ракетного обстрілу РФ міста 2 січня померла 84-річна акторка, заслужена артистка України Вікторія Тимошенко. Смерть зірки театру підтвердили колеги по цеху.

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