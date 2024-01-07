Відбивав російських окупантів у Синьківці: на фронті загинув доброволець з Болгарії

На російсько-українській війні загинув доброволець з Болгарії Светослав Іванов Славков під позивним "Свет". Чоловік був фанатом футбольного клубу "Левськи" (Софія).
Про загибель "Света" повідомили кола українських "ультрасівців". Зазначається, що військовий боронив позиції ЗСУ у Синьківці, яку Росія безглуздо закидає своїм "гарматним м'ясом".
Іванов Славков воював у лавах 40-го стрілецького окремого батальйону"Кодак" у Харківській області.
Друзі Светослава згадують його теплими словами і підкреслюють, що той був справжнім Воїном.
"Светослав був фанатом "Левські" Софія, справжнім патріотом Болгарії і мужньою людиною, яка в складний для нас час вирушила на допомогу Україні. Його подвиг є священним для всієї Європи, він є уособленням героїзму і відданості своїм ідеалам. Співчуваємо фанатському руху "Левські" Софія, який втратив свого побратима, ми вдячні за все, що ви робите для нас", - йдеться у повідомленні "ультрасівців".
Як писав Главред, український актор театру і кіно, режисер-документаліст Андрій Павленко загинув на фронті, захищаючи Україну від окупанта.
Крім того, у лікарні Харкова унаслідок важких поранень під час ракетного обстрілу РФ міста 2 січня померла 84-річна акторка, заслужена артистка України Вікторія Тимошенко. Смерть зірки театру підтвердили колеги по цеху.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Полетіли дрони і ракета: росіяни пошкодили одразу 23 будинки в Сумській області
- У Росії істерять через перспективи створення армії ЄС: Захарова "трясе газовою дубиною"
- У Путіна "хочуть" знищити Україну, союзники повинні допомогти зупинити РФ - Кулеба