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Гроза авіації РФ: комплекси Patriot прикриють інфраструктуру та позиції ЗСУ – Ігнат

11 березня 2023, 16:54
Комплекси Patriot допоможуть відігнати ворожі літаки від кордонів України, пояснив Юрій Ігнат.
Patriot, ВСУ
Комплекси Patriot передадуть ЗСУ / Defense.gov/John Hamilton, УНІАН

Система ППО Patriot є комплексами дальнього радіусу дії (до 150 км.), які планують розмістити для прикриття критичної інфраструктури України та позиції ЗСУ.

"Це допоможе, перш за все, збивати не тільки балістичні ракети, а й протистояти російській авіації на великих відстанях", - пояснив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Ре звернув увагу на те, що окупанти РФ застосовують авіацію в прифронтових зонах на півночі і півдні України, завдаючи ударів ракетами та баражуючими керованими авіаційними бомбами.

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Речник Повітряних сил ЗСУ підкреслив, що авіація РФ підлітає на дистанцію 30-40, 50-60 кілометрів до кордонів України й скидає, а комплекси Patriot або SAMP/t допоможуть відігнати ворожі літаки від кордонів України.

Ігнат додав, що йдеться про знищення літаків на тимчасово окупованих територіях України.

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Поставки комплексів Patriot в Україну

Відправлення Patriot планувалося в рамках пакету військової допомоги від США, оголошеного 21 грудня 2022 року. У січні за підсумками переговорів з президентом США Джо Байденом канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що Берлін також направить в Україну системи Patriot.

16 січня українські військові прибули до США для навчання застосуванню комплексів, того ж дня аналогічні навчання розпочалися у ФРН. Прем'єр Нідерландів Марк Рютте також говорив про намір передати Україні комплекси Patriot.

7 березня Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив - в Україну вже доставлені перші комплекси ППО Patriot.

Але пізніше Міноборони Польщі у відповідь на інформаційний запит журналістів спростувало цю інформацію.

Там повідомили, що Блащак вказав, що завдяки зусиллям Польщі було прийнято рішення про передачу Patriot Україні, а твердження про отримання ППО може бути пов'язане з помилкою під час перекладу його заяви.

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війна Росії та України ЗРК Patriot Юрій Ігнат
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