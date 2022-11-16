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"Може бути досить неприємно": окупанти пішли в наступ в Запорізькій області - Арестович

16 листопада 2022, 23:27

Російські окупанти можуть намагатися пройти від Гуляйполя до Павлограда.

Арестович, автомати
Російські окупанти наступають у Запорізькій області / Колаж фото УНІАН

Російські окупанти пішли в наступ у Запорізькій області. Бої йдуть під Гуляйполем. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фегіним.

Він не виключає, що ситуація може виявитися "досить неприємною" для України.

"Злі язики стверджують, що Запорізька область заворушилася під Гуляйполем. Ворог пішов в атаку, російські війська. Подробиці поки невідомі, але кажуть, що може бути досить неприємно", - сказав Арестович.

Він зазначив, що в Запорізьку область була перекинута частина окупантів, яких вивели з Херсона.

На думку Арестовича, Росія хоче спробувати знову пробратися до Павлограда, який розташований на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей.

"Повернулися ми до того, що було на другій фазі війни після того, як вони перекинули війська з-під Києва і півночі України вивели. Вони знову повертаються до того ж задуму, який в академії Фрунзе. Вони туди на Гуляйполе, далі на Покровськ, Васильків і туди на Павлоград - межа Дніпропетровської та Донецької області. Тільки туди вони ще від Ізюма хотіли пройти через Барвінкове, щоб затиснути колечко і вся Донецька область потрапила в оточення", - додав Арестович.

Він не виключає, що РФ захоче відновити наступ з Харківської області. Окупанти не полишають спроб захопити повністю Донецьку та Луганську області.

Звільнення Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні були підірвані мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Вже 11 листопада народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що українські військові перебувають у Херсоні. На це натякнув і глава Офісу президента Андрій Єрмак. У центрі міста зібралися місцеві жителі, вони тримали в руках українські прапори.

Пізніше в українській розвідці офіційно підтвердили, що Херсон переходить під контроль Збройних сил України.

У мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.

Інші новини:

війна в Україні Запорізька область вторгнення Росії Олексій Арестович
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