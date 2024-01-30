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Оточення ЗСУ в районі Куп'янська: військовий попередив про плани окупантів

Юрій Берендій
30 січня 2024, 16:50
За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, російські війська не зважаючи на значні втрати продовжують наступ на Куп'янсько-Лиманському напрямку.
Оточення ЗСУ в районі Куп'янська: військовий попередив про плани окупантів
Росіяни намагаються оточити підрозділи Сил оборони України з півночі Куп'янська / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 22 окрема механізована бригада

Російські окупаційні війська намагаються провести оточення підрозділів Сил оборони України на північ від міста Куп'янськ на Харківщині. На цьому напрямку тривають активні бойові дії, росіяни намагаються відновити контроль над територіями, які вони втратили внаслідок Харківського контрнаступу українських військ. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко

"Важкі бої тривають, як і тривали крайній тиждень. Це пов'язано з тим, що росіяни намагаються пройти на Часів Яр, на сторону Оскільського водосховища. Умовно кажучи, окупанти з півночі намагаються оточити наші війська. Ворог намагається проводити наступальні операції і Лимано-Куп'янський напрямок не варто розглядати, як окремий напрямок удару ворожих сил", - повідомив він.

За його словами, російське військово-політичне командування намагається провести комплекс наступальних операцій на Лимано-Куп'янському напрямку з метою відновлення контролю над територіями, які ворог втратив в ході бойових дій за минулий рік і цього року.

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"На виконання завдань Путіна, окупанти мають показати будь-які перемоги, щоб він подав себе як військовий стратег перед виборами у РФ. Звичайно, нашим бійцям досить важко, але паніки у ЗСУ немає, лише мотивація. Навіть невеликі тактичні успіхи, які росіяни намагалися продемонструвати, як правило, повертаються нашими збройними силами, або ворог там не може закріпитися", - зазначив військовослужбовець ЗСУ.

Він також додав, що як вказує Генеральний штаб ЗСУ, російські війська втрачають близько 1 тисячі вбитими за 1 добу. В той же час, Сили оборони України знищують велику кількість артилерії противника. Однак, Тимочко вказує на те, що ці факти не означають, що українському суспільству можна розслабитися.

"Бійцям зараз не стане легше. Інтенсивність боїв буде тривати до того часу, поки ми не зітремо російський наступальний підрозділ та потенціал, який вони зосередили", - додав Тимочко.

Бойові дії на Куп'янсько-Лиманському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, експерт Олександр Мусієнко зазначив, що російські окупанти рухаються в напрямку села Табаївка на Харківщині, маючи на меті захоплення стратегічно важливої дороги з Куп'янська до окупованого Сватового в Луганській області.

У свою чергу, начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ, підполковник Володимир Фітьо заявив, що хоча російські окупанти намагаються активно наступати на сході України, їм поки що не вдається досягти стратегічних успіхів.

За словами військового експерта Павла Нарожного, в російській армії недостатньо ресурсів для серйозного наступу на сході України. Українські війська володіють значною кількістю дронів та активно будують укріплення, що ускладнює можливість прориву оборони.

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