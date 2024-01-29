Росіяни намагаються захопити Табаївку: експерт назвав три завдання окупантів

Окупанти намагаються вирішити три головних завдання на Харківському напрямку.

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Чим важлива Табаївка для окупантів / колаж: Главред, скріншот: Міноборони РФ, deepstatemap

Експерт Олександр Мусієнко заявив, що окупанти РФ рухаються в бік села Табаївка на Харківщині, адже прагнуть взяти під контроль важливу дорогу з Куп'янська до окупованого Сватового в Луганській області.

За його словами в інтерв'ю РБК-Україна, у цьому районі проходить дорога Р-07 з Куп'янська до Сватове, а тому, вважає експерт, росіяни хочуть взяти її під контроль і вклинитися в українську оборону.

"А далі потрібно буде простежувати характер наступальних дій. Глобальна мета залишається рухатися на захід ближче до Оскола. Ну а першочергова мета - встановити контроль над дорогою з подальшим виходом південніше або на Куп'янськ-Вузловий", - наголошує він. відео дня

Мусієнко також зауважив, що зараз росіяни намагаються вирішити три головних завдання.

"Перше - шукають можливість вийти на з'єднання з угрупованням, яке атакує на Лиманському напрямку. Друге - розвинути успіх і просунутися до річки Оскіл і Оскільського водосховища. Третя - відрізати наше угруповання військ, яке веде оборонну операцію на Куп'янському напрямку".

Ситуація на Харківському напрямку

Нагадаємо, що у Генштабі Естонії заявили, що окупанти атакують прикордоння Харківщини найближчими тижнями. Росія спробує здійснити наступ на прикордоння харківської області для того, щоб відвернути увагу військових ЗСУ від Куп'янського напрямку.

Володимир Фітьо розповів, чи є загроза нового наступу окупантів на Харків. Він зазначив, що на кордоні "є сили та засоби, проводиться інженерне обладнання кордону". Він також додав, що для харків'ян загрози з півночі немає.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив, що РФ може піти у велику атаку на Харківщині. Окупанти відновили інтенсивність наступальних дій під Куп'янськом. ЗСУ відбили відбили 13 ворожих атак.

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