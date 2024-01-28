Наступ окупантів "захлинається", ворог не може досягнути успіхів - ЗСУ

Українські дрони активно перешкоджають новому наступу російських окупантів.

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РФ не може досягнути успіхів у своєму наступі / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Російські окупанти намагаються активно наступати на сході України, але стратегічних успіхів їм не вдалося досягнути. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ, підполковник Володимир Фітьо.

Ворог шукає слабкі місця в обороні, постійно обстрілюючи позиції українських військових з артилерії та безпілотників. Пріоритетним для окупантів залишається напрямок Куп'янська. Ворог продовжує наступати біля Синьківки та Табаївки.

"Велика втрата в техніці свідчить, що активно здійснюється наступ саме завдяки підтримки техніки ворожої. Наразі українські військові перебувають в активній обороні і за можливості переходять до атакувальних дій та покращують своє тактичне становище", – сказав Фітьо. відео дня

Водночас він зазначив, що нині на Бахмутському напрямку активність російських військ значно менша, ніж на Лимано-Куп'янському.

"Ми спостерігаємо, бачимо, що акценти зміщуються. Сьогодні це може бути Куп’янський напрямок, завтра – Лиманський, а післязавтра може зміститися акцент атакувальних дій саме на Бахмутський напрямок. Ситуацію контролюємо, наші захисники відбивають атаки ворога. Якихось стратегічних успіхів зараз у російських окупантів немає", - додав речник.

Україна виграє війну дронів

За даними Forbes, саме українські дрони перешкоджають новому наступу РФ. Нині Україна виграє у війні дронів.

Протягом останніх тижнів росіяни активізували свої зусилля біля Куп'янська та Крохмального в Луганській області. Також ворог намагався наступати в районі Авдіївки на Донеччині. Однак окупанти змогли добитись лише мінімальних успіхів. Через атаки безпілотників вони не змогли сконцентрувати свої сили.

"Українські дрони успішно вражають будь-які російські підрозділи розміром з батальйон і більше, навіть ті, що перебувають у тилу. Рухаючись ближче до фронту, дрони завдають ударів по підрозділах розміром з роту, змушуючи росіян атакувати спішеними підрозділами розміром зі взвод за підтримки танків та артилерії, які знаходяться далеко позаду них. На думку росіян, їхня неадекватна система командування та управління ще більше обмежує можливості цих підрозділів розміром зі взвод синхронізувати свої атаки, що ще більше обмежує їхню ефективність", - пише видання.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що в Авдіївці окупанти видавили ЗСУ з двох опорників. У Донецькій області російським окупантам вдалося прорвати оборону ЗСУ і захопити кількох українських "опорників", проте основне завдання з виходу до головної траси постачання.

Полковник ЗСУ розповів про бої під Бахмутом. Сергій Сідорін зазначив, що за умови належного забезпечення снарядами, Сили оборони України зможуть продовжити звільнення території України від ворога.

Боєць ЗСУ розповів про критичну ситуацію в Авдіївці. За словами військовослужбовця Сергія Волкова, росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Адвїівки з 3 напрямків при цьому періодично застосовуючи бронетехніку.

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