Окупанти атакують прикордоння Харківщини найближчими тижнями - Генштаб Естонії

Росія спробує здійснити наступ на прикордоння харківської області для того, щоб відвернути увагу військових ЗСУ від Куп'янського напрямку.

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РФ найближчими тижнями спробує атакувати прикордоння Харківської області / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Росія може атакувати в прикордонних районах Бєлгородської та Харківської областей найближчими тижнями. Атаку на Харківську область окупанти здійснять з метою відволікання українських військ від Куп'янського напрямку. Про це повідомив голова Генерального штабу Сил оборони Естонії та полковник Ееро Ребо, пише ERR.

За словами очільника Генштабу Естонії, Куп'янський напрямок перебуває під основним ударом російських військ. Наступом на прикордоння Харківської області окупанти хочуть відвернути увагу ЗСУ.

Полковник Ребо зауважив, що зараз на Донецькому напрямку найінтенсивніші бої відбуваються під Бахмутом, Авдіївкою та Донецьком. Він підкреслив, що російським військам не вдалося ні прорватися, ні перешкодити українським силам у логістичних операціях.

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"Цілком очевидно, що основний наголос у наступі робиться на Авдіївку, де, за повідомленнями, путінські підрозділи також були помічені як такі, що проводять розвідку і різні маневри всередині міста. Але це не означає, що їм вдалося прорватися або що вони перешкоджають логістиці українських збройних сил", - сказав полковник.

Щодо інших напрямків бойових дій Ееро Ребо зазначив, що на Запорізькому напрямку активні бої переважно відбуваються на південь від Великої Новосілки. Там просування не хафіксовано в жодної із сторін.

За даними естонського полковника, на Херсонського напрямку українські підрозділи утримують плацдарм на східному березі Дніпра. ЗСУ зв'язують росіян, які не змогли прорвати українські позиції, незважаючи на спроби наступу.

Наступ росіян на Харків

Як повідомляв Главред, Росія готується перекинути окупантів на кордон з Україною у трьох своїх областях: Брянській, Курській та Бєлгородській. ГУР отримало інформацію в результаті перехоплення телефонної розмови між двома окупантами.

Також окупанти мають плани наступу на Харків, але це стосується віддаленої перспективи, заявив генерал Микола Маломуж. Він пояснив, що спочатку росіяни хочуть зайняти більш зручні оперативні позиції, щоб погіршити оборонні позиції українських сил, а потім просуватися вглиб Харківщини.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення окупанти постійно атакують Харківщину. Військовий експерт Євген Дикий вважає, що немає передумов для того, щоб росіяни прорвали лінію оборони на Харківщині.

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