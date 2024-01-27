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"Ресурсів немає": експерт визначив, чи зможе Росія здійснити прорив на фронті

Руслана Заклінська
27 січня 2024, 21:31
Майже на всіх ділянках фронту окупанти періодично просуваються на 200-300 метрів, а потім відходять.
'Ресурсів немає': експерт визначив, чи зможе Росія здійснити прорив на фронті
Чи здатна Росія піти у масштабний наступ / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Ресурсів у російській армії недостатньо для серйозного наступу на сході України. Українські війська мають багато дронів та створюють укріплення, що ускладнює прорив оборони. Про це в ефірі телемарафону розповів військовий експерт Павло Нарожний.

"По-перше, наші війська зараз насичені дронами, дуже активно будують лінії укріплення і мінують лінії. Тобто прорвати цю лінію оборони буде дуже складно росіянам", - сказав він.

За його словами, у окупантім можливі лише тактичні успіхи, тобто просування на кілька сотень метрів. Нарожний наголосив, що це відбувається постійно і майже на всіх ділянках фронту. Розгорнутий прорив на десятки кілометрів є непосильним завданням для російської армії.

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"Але широкий прорив для того, щоби пройти на якісь там десятки кілометрів – російська армія зараз таких ресурсів не має", - запевнив Нарожний.

Війна в Україні

Як повідомляв Главред, окупанти збільшили активність в Луганській області та використовують чисельну перевагу. Такий підхід може призвести до значних втрат серед окупантів.

Також росіяни ведуть тристоронню атаку на Авдіївку, намагаються оточити місто з півночі, півдня та сходу. Окупантам вдалось захопити Крохмальне та Веселе, однак британська розвідка вважає взяття під контроль сіл стратегічно несуттєвими.

Крім цього, війська окупантів продовжують спроби оточити Авдіївку, використовуючи підземні тунелі. Вони перейшли до тактики малих груп піхоти, намагаючись прорвати оборону ЗСУ.

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