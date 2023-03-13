Близько половини "вагнерівців-кримінальників" знищено в Україні - розвідка Британії

На війні в Україні ліквідували близько половини ув'язнених, яких завербували в ПВК "Вагнера".
Засновник угруповання Євген Пригожин знайшов нові канали вербування, проте навряд чи це допоможе Росії, повідомили в Міноборони Британії в Тwitter.
"Близько половини ув'язнених, яких ПВК "Вагнера" вже відправила в Україну, ймовірно, стали жертвами, а нові канали вербування навряд чи компенсують втрату засуджених. Якщо заборона триватиме, Пригожин, ймовірно, буде змушений зменшити масштаби або інтенсивність операцій в Україні", - йдеться в повідомленні.
Також у британській розвідці припустили, що Пригожин втратив доступ до російських в'язниць через суперечки з керівництвом Міноборони РФ. Він почав вербувати найманців до ПВК у спортивних центрах та середніх школах. З початку березня "Вагнер" створив групи з вербування в спортивних центрах щонайменше в 40 локаціях по всій Росії.
Крім того, вербувальники в масках також проводили профорієнтаційні бесіди в середніх школах Москви, поширюючи анкети під назвою "заява молодого воїна", щоб зібрати контактні дані зацікавлених учнів.
Як повідомляв Главред, керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що в 2024 році планує балотуватися в Президенти України. Про це він розповів у своєму відеозверненні, яке в мережі поширюють росЗМІ.
Раніше російський терорист Ігор Гіркін "наїхав" на Пригожина - назвав його психопатом, військовим злочинцем і закликав прибрати його з фронту разом з Міністром оборони окупантів Сергієм Шойгу.
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