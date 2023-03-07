УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Пригожин через гігантські втрати почав брати в "вагнерівці" пацієнтів психлікарень

7 березня 2023, 12:00
Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин почав вербувати пацієнтів психоневрологічних диспансерів через величезні втрати в Україні.
Пригожин, втрати
У "вагнерівці" почали брати пацієнтів психлікарень - ЗМІ / ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Путінський поплічник і ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин почав вербувати пацієнтів з психоневрологічних лікарень-через величезні втрати, які "вагнерівці" несуть в Україні. Про це повідомляє видання The Moscow Times

Наприклад, в російських соцмережах з'явилося оголошення про те, що тепер для вступу до лав найманців ПВК "Вагнер" не потрібні довідки від психіатра і нарколога, а також флюорограма.

Інформацію про готовність брати на службу людей, які проходили лікування в психоневрологічному диспансері, підтвердили власне представники ПВК.

відео дня

При цьому в "вагнерівці" не беруть людей, які ПВК "Вагнер" хворіють важкими захворюваннями, що перешкоджають виконанню завдань, які страждають від наркоманії, а також перехворіли гепатитом В, С".

Проте, є інформація, що безпосередньо в рядах ПВК "Вагнер" ніхто ніяких довідок не вимагає, а по прибуттю на місце боїв серйозного медогляду також не проводиться.

До слова, раніше в Білому домі заявляли, що втрати російської приватної військової компанії "Вагнер" в боях ЗСУ вже перевершили позначку в 30 тисяч найманців. При цьому, за оцінками уряду США, близько 90% з них – колишні ув'язнені з російських в'язниць.

Проблеми у Пригожина в РФ

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також відзначали, що після невдалих спроб захопити Бахмут глава приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин позбувся влади і авторитету в очах президента РФ Володимира Путіна. Тепер кремлівський диктатор хоче змістити акцент назад на регулярну армію РФ.

Нагадаємо, генерал Маломуж раніше також зазначав, що російський диктатор Володимир Путін зрозумів, що ставка на Кадирова, Пригожина і Суровікіна не спрацювала, адже вони не могли досягти жодного успіху у війні проти України. Тому очільник Кремля знову провів "перестановки" в керівництві наступом і замість Суровікіна поставив Герасимова.

Інші новини про війну Росії та України:

1

Євген Пригожин ПВК Вагнера війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:27

"Прильоти будуть дуже сильні": таролог назвав місто, яке ворог обстрілюватиме у березні

12:09

Поки мама прикриває зад: мовчунка Тоня Паперна розгулює по московських прем'єрах

12:06

Ургант показав рідкісне фото своєї дружини і зворушливо зізнався їй у коханніВідео

12:03

В Україну перекинули перші комплекси ППО Patriot: у Польщі розкрили деталі

12:00

Пригожин через гігантські втрати почав брати в "вагнерівці" пацієнтів психлікареньВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:53

Весь світ насолоджувався, а в СРСР тільки заздрили: чому в Радянському Союзі не було бананів

11:51

Гороскоп на завтра 7 березня 2023: Водоліям - зміни, Скорпіонам - пропозиціїВідео

11:49

Як почистити багато волоських горіхів за секунди: лайфхак, який дійсно працюєВідео

11:26

Десятки неймовірно дорогих авто: чеченський диктатор Кадиров терміново одружив свого спадкоємцяВідео

Реклама
10:22

"Настає критичний момент": Пекін раптово захотів "мирних переговорів" по Україні

10:16

Українці запропонували десятки тисяч доларів за ім'я ворога, який розстріляв бійця ЗСУ за "Слава Україні"

10:06

Від кави може стати гірше: кардіолог розповіла, чи можна пити напій при проблемах з тискомВідео

10:00

Без Путіна піраміда влади в Росії не виживе, РФ загрожують розпад і громадянські війни - БоровийЕксклюзив

09:22

Українська народна пісня "розриває" TikTok: "Парова машина" стала справжнім хітомВідео

09:22

Окупанти розстріляли за "Слава Україні": українка впізнала загиблого брата – ЗМІ

09:19

В Україні хочуть дозволити виїзд чоловікам за кордон, але є нюансВідео

09:15

Гороскоп на сьогодні 7 березня 2023: Рибам - складні завдання, Терезам - дрібні негараздиВідео

08:43

ЗСУ пішли в контратаку в Бахмуті: в ISW назвали напрямок

08:43

В Україні підскочать ціни на продукт, який є на столі у кожного

08:37

У Росії благають Пугачову влаштувати зустріч Зеленського з ПутінимВідео

Реклама
08:00

ЄС може передати Україні закуплені боєприпаси протягом декількох тижнів - Financial TimesВідео

07:56

8 продуктів, якими категорично не можна годувати котівВідео

07:49

Росія може втратити всі елітні загони ПВК "Вагнер": в ISW оцінили ситуацію під БахмутомВідео

07:08

Від роти залишилося 10 солдатів: мобілізовані з Брянської області почали бунт на ДонбасіВідео

06:41

Оборона Бахмута виконала поставлені завдання на 1000% - ПодолякВідео

06:20

Путіністи скоро оголосять про безгрішне зачаття Сталіним Вовочки ПутінаПогляд

04:43

Яку користь приносить липа: дачників здивує несподівана відповідь

04:30

Як омолодити стару яблуню: проста схема, яка дасть дачникам гарний урожай

03:50

"Буде катастрофічна поразка РФ": астролог назвав точну дату капітуляції РосіїВідео

03:20

Тануть у роті: всього 1 крапля перетворить тісто для лінивих вареників в неймовірне блюдо - рецептВідео

03:15

Більшість з нас робить ці помилки: варто знати всього 9 правил, щоб макарони не злипалися

02:32

"Скоро майже на кожному російському підприємстві буде щось вибухати": експерт назвав причинуВідео

02:01

"Вогонь і пожежа": Ксенія Мішина пограла сталевими кубиками пресу в пікантному топі

01:31

"Пособникам путінського режиму бігти нікуди": Волочкову посадили в кліткуВідео

00:51

Чому 7 березня не можна чіпати павутину в будинку і палити свічки: прикмети і суворі заборони дняВідео

00:10

Яку помилку роблять господині при додаванні часнику у плов: трюки, які приречені на провалВідео

06 березня, понеділок
23:49

"РФ хоче дискредитувати Україну та зірвати мобілізацію": Маляр розповіла про підлий план окупантівВідео

23:29

"Ми знайдемо вбивць": Зеленський зажадав жорсткого покарання за розстріл військовогоВідео

23:15

Райан Рейнольдс випадково проговорився про стать та ім'я четвертої дитини

23:11

"РФ виснажує свої сили та готується до наступу ЗСУ": експерт розповів, коли чекати на контратакуВідео

Реклама
22:56

ЗСУ важливо втримати Бахмут: на це є дві причини – військовий експертВідео

22:42

"Україна не буде роками жити під обстрілами": астролог розповів, коли закінчиться "пекло"Відео

22:25

Українська тенісистка відмовилася тиснути руку росіянці після турніру

22:23

"Бабка думала всі забули": у РФ розгорівся сильний скандал через відсторонення від змагань ВінерВідео

22:17

Більше не секрет: Олена Кравець нарешті зізналася, чому покинула Студію "Квартал-95"Відео

22:14

Страву доведеться вилити: чому не можна залишати лавровий лист у супі

22:11

Дружина Кіркорова прокляла Наташу Корольову: путініст зробив несподіване зізнанняВідео

22:02

"Усім прийде капець": Пригожин в істериці заявив, що ЗСУ збираються блокувати вагнерівців у БахмутіВідео

21:53

"Якщо є пекло, вони туди потраплять": Познер висловився про російських пропагандистів

21:52

Оборона Бахмута: CNN повідомило про приголомшливі втрати російських окупантівВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти