Пригожин через гігантські втрати почав брати в "вагнерівці" пацієнтів психлікарень

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин почав вербувати пацієнтів психоневрологічних диспансерів через величезні втрати в Україні.

У "вагнерівці" почали брати пацієнтів психлікарень - ЗМІ / ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Путінський поплічник і ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин почав вербувати пацієнтів з психоневрологічних лікарень-через величезні втрати, які "вагнерівці" несуть в Україні. Про це повідомляє видання The Moscow Times

Наприклад, в російських соцмережах з'явилося оголошення про те, що тепер для вступу до лав найманців ПВК "Вагнер" не потрібні довідки від психіатра і нарколога, а також флюорограма.

Інформацію про готовність брати на службу людей, які проходили лікування в психоневрологічному диспансері, підтвердили власне представники ПВК.

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При цьому в "вагнерівці" не беруть людей, які ПВК "Вагнер" хворіють важкими захворюваннями, що перешкоджають виконанню завдань, які страждають від наркоманії, а також перехворіли гепатитом В, С".

Проте, є інформація, що безпосередньо в рядах ПВК "Вагнер" ніхто ніяких довідок не вимагає, а по прибуттю на місце боїв серйозного медогляду також не проводиться.

До слова, раніше в Білому домі заявляли, що втрати російської приватної військової компанії "Вагнер" в боях ЗСУ вже перевершили позначку в 30 тисяч найманців. При цьому, за оцінками уряду США, близько 90% з них – колишні ув'язнені з російських в'язниць.

Проблеми у Пригожина в РФ

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також відзначали, що після невдалих спроб захопити Бахмут глава приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин позбувся влади і авторитету в очах президента РФ Володимира Путіна. Тепер кремлівський диктатор хоче змістити акцент назад на регулярну армію РФ.

Нагадаємо, генерал Маломуж раніше також зазначав, що російський диктатор Володимир Путін зрозумів, що ставка на Кадирова, Пригожина і Суровікіна не спрацювала, адже вони не могли досягти жодного успіху у війні проти України. Тому очільник Кремля знову провів "перестановки" в керівництві наступом і замість Суровікіна поставив Герасимова.

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