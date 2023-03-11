"Не потрібно потім ховати": полковник розповів чому росіяни безжально кидають у бій "вагнерівців"

Як каже полковник Сергій Ільницький, російське командування намагається якомога сильніше заощадити на виплатах сім'ям убитих окупантів.

Сергій Ільницький / скріншоти з відео

Росіяни, по всій видимості, не планують змінювати тактику, при якій їх генерали женуть на позиції ЗСУ "вагнерівців", не рахуючись з втратами. Про це розповів в інтерв'ю Главреду розповів перший заступник командувача Української добровольчої армії, командир загону "Південь" УДА у складі 28-ї ОМБр полковник Сергій Ільницький ("Сокіл"), який воює зараз під Бахмутом.

"Буду говорити про те, що я бачив на власні очі: першою хвилею там завжди йдуть ті, кого не шкода, кого не потрібно потім ховати, виплачувати допомогу матерям, тобто спочатку відправляють всякий непотріб, в тому числі "вагнерівців". І лише потім заходять кадрові військові", - сказав він.

Як каже Ільницький, російське командування намагається якомога сильніше заощадити на виплатах сім'ям убитих окупантів.

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"Когось забирають, але далеко не завжди. Тут арифметика проста: чим менше тіл вони привезуть додому, тим менше компенсацій їм доведеться виплачувати. А що стосується вагнерівців, то там взагалі не йдеться про виплати у разі загибелі", ‒ підсумував він.

Проблеми у Пригожина в РФ

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також відзначали, що після невдалих спроб захопити Бахмут глава приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин позбувся влади і авторитету в очах президента РФ Володимира Путіна. Тепер кремлівський диктатор хоче змістити акцент назад на регулярну армію РФ.

Нагадаємо, генерал Маломуж раніше також зазначав, що російський диктатор Володимир Володимир Путін зрозумів, що ставка на Кадирова, Пригожина і Суровікіна не спрацювала, адже вони не могли досягти жодного успіху у війні проти України. Тому глава Кремля знову провів "перестановки" в керівництві наступом і замість Суровікіна поставив Герасимова.

Також повідомлялося, що Пригожин почав вербувати пацієнтів з психоневрологічних лікарень через величезні втрати, які "вагнерівці" несуть в Україні. Інформацію про готовність брати на службу людей, які проходили лікування в психоневрологічному диспансері, підтвердили власне представники ПВК.

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