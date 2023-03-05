Терорист Гіркін "наїхав" на Пригожина: назвав психопатом і закликав гнати його разом з Шойгу

Колишній ватажок російських терористів "ДНР" Гіркін вважає, що керівник бойовиків Вагнера Пригожин, мовляв, заважає окупантам "перемогти Україну".

Гіркін закликав Москву прибрати Пригожина з розв'язаної Росією війни проти України / Колаж скріншот YouTube

Російський терорист Ігор Гіркін "наїхав" на свого колегу, іншого терориста, ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина. Назвав його психопатом, військовим злочинцем і закликав прибрати його з фронту війни Росії проти України разом з міністром оборони окупантів Сергієм Шойгу.

У своєму Telegram-каналі Гіркін написав про те, що бойовиків ПВК Вагнер, мовляв, "розформовувати не можна", а от Пригожина треба прибрати з фронту. Гіркін назвав Пригожина психопатом, брехуном і військовим злочинцем, який заважає, мовляв, "перемогти Україну".

"Вивести з фронту і повністю усунути від керівництва "Вагнером" самого Пригожина - настійно необхідно. Оскільки його політичні амбіції (помножені на психопатію, організацію демонстративних військових злочинів, схильність до безсоромної і багато в чому брехливої самореклами і до поширення на збройні сили гнилих "блатних понять") - тільки шкодять як самому "Вагнеру", так і загальній справі перемоги над т.зв. "Україною", - закликав терорист.

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Крім того, він також закликав гнати і міністра оборони окупантів Росії Сергія Шойгу.

"Все вищевикладене (крім "військових злочинів") стосується і НЕфанерного Маршала Шойгу. Коротше, гнати треба обох і краще обох відразу, бо: "два чобота - пара", - підкреслив терорист Ігор Гіркін.

Нагадаємо, в лавах країни-окупанта Росії продовжує розвиватися конфлікт між Міноборони агресора і бойовиками ПВК Вагнера.

Як відомо, конфронтація йде і за лінією особисто Шойгу і Пригожина. В результаті бойовики Вагнера не отримують боєприпасів, за що критикують Шойгу і його відомство.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що директор РФ Володимир Путін вже не контролює того ж ватажка ПВК Вагнера Пригожина, а процес розпаду держави-агресора вже запущенj. На думку Данілова, потрібно готуватися до розділу Росії на частини.

Як вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, ситуація всередині Росії стає все більш напруженою, а конфлікт Міноборони РФ і ПВК Вагнера ще більш публічним. На Росію в найближчі місяці чекає серйозне протистояння, оскільки Путін припинив бути гарантом недоторканності і безпеки для "еліт".

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Війна Росії проти України: