'Роблю політичний камінг-аут': Пригожин зібрався балотуватися в президенти України

"Кухар Путіна" заявив, що він має намір конкурувати з українським лідером Володимиром Зеленським та екс-президентом України Петром Порошенком.

Пригожин зібрався балотуватися в президенти України/ Соцмережі, скріншот

Керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що у 2024 році планує балотуватися у президенти України. Про це він розповів у своєму відеозверненні, яке у мережі поширюють росЗМІ.

Так, на тлі зруйнованих будівель лідер найманців вирішив пофантазувати та зробив заяву про бажання взяти участь у президентських виборах. Він назвав це "політичним камінг-аутом".

"Кухар Путіна" заявив, що він має намір конкурувати з українським лідером Володимиром Зеленським та екс-президентом України Петром Порошенком.

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"Роблю дуже важливу заяву, яка вразить всіх росіян і взагалі світ, роблю політичний камінг-аут. Щойно, дивлячись на все довкола, у мене з'явилися політичні амбіції. Я прийняв рішення балотуватися в президенти України у 2024 році. Буду конкурувати на цьому посту з Порошенком і Зеленським. Якщо виграю вибори, то тоді все буде добре, снаряди будуть непотрібні", - сказав Пригожин.

Пригожин зібрався балотуватися в президенти України / Скріншот

Проблеми у Пригожина в РФ

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни відзначали, що після невдалих спроб захопити Бахмут глава приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин позбувся влади і авторитету в очах президента РФ Володимира Путіна. Тепер кремлівський диктатор хоче змістити акцент назад на регулярну армію РФ.

Раніше російський терорист Ігор Гіркін "наїхав" на свого колегу, іншого терориста, ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Назвав його психопатом, військовим злочинцем і закликав прибрати його з фронту війни Росії проти України разом з Міністром оборони окупантів Сергієм Шойгу.

Нещодавно стало відомо, що ватажок воюючих в Україні бандформувань ПВК "Вагнера" Євген Пригожин організовує бузу проти губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова, який є давнім соратником Володимира Путіна.

"Сьогодні приїхав з Бахмута в Санкт-Петербург. Можу з упевненістю сказати, що по Бахмуту їздити легше. Або в Пітері треба всім пересісти на БМП, або, нарешті, вже вигнати поганою мітлою губернатора, який абсолютно оборзів. Невже в нас у Пітері немає жодного управлінця, який не зажрався, не закрався? Просто ганьба", - написав він у соцмережах.

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