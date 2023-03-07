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Прикопали по-тихому: під Москвою виявили секретне кладовище ліквідованих в Україні вагнерівців

7 березня 2023, 18:14
Рідні частини похованих на цвинтарі "зеків"-окупантів навіть не знали про їхню смерть.
Пригожин, могилы вагнеровцев
Під Москвою виявили секретне кладовище ліквідованих в Україні вагнерівців/ скрин, msk1.ru

Під Москвою знайшли ще один цвинтар найманців приватної військової компанії "Вагнера", які були ліквідовані в Україні. На кладовищі у селі Мавріно з’явилися ще 27 нових могил, які, очевидно, належать вагнерівцям.

На могилах лежать однакові вінки, на яких міститься емблема ПВК "Вагнера", і стоять однакові пластикові склянки з написом "Може, чай, а може, й ні". Про це повідомляє російське видання "Москва онлайн".

Зазначається, що нові поховання розташовані уздовж паркану й подалі від інших поховань.

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При цьому на могилах найманців немає триколорів, на відміну від могил кадрових російських військових, а також відсутні свічки і свіжі квіти. З цього працівники російського видання зробили висновок, що ці поховання ніхто не відвідує.

Працівники видання поспілкувалися з місцевим священником, проте він сказав, що цвинтарем не завідує, і кілька разів натякнув, що "в цю історію краще не лізти". Але при цьому він також припустив, що там поховані все-таки вагнерівці.

Російські журналісти встановили, що серед 27 похованих на цвинтарі вагнерівців лише двоє були з Москви, ще четверо – з Азербайджану та Киргизстану, усі інші – з інших регіонів РФ. Також видання встановило, що статті, за якими були раніше засуджені ліквідовані "зеки"-вагнерівці, різноманітні – від вбивства до незаконного обігу зброї. Але найбільше – за поширення наркотиків.

Працівники видання розшукали родичів деяких вагнерівців, які були ліквідовані в Україні й поховані під Москвою. Виявилося, що їхніх рідних навіть не повідомили про їхню смерть.

Раніше ватажок приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин скаржився, що вагнерівців на підступах до українського Бахмута "ніхто не підтримує", і що вони можуть опинитися у пастці. Він закотив істерику і заявив, що Збройні сили України нібито збираються заблокувати вагнерівців у Бахмуті.

Також повідомлялося, що Пригожин почав вербувати пацієнтів з психоневрологічних лікарень через величезні втрати, яких "вагнерівці" зазнають в Україні. Інформацію про готовність брати на службу людей, які проходили лікування в психоневрологічному диспансері, підтвердили власне представники ПВК.

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