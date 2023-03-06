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"Усім прийде капець": Пригожин в істериці заявив, що ЗСУ збираються блокувати вагнерівців у Бахмуті

6 березня 2023, 22:02
"Кухар Путіна" скаржиться, що вагнерівцям ніхто не допомагає – у них не вистачає боєприпасів та особового складу, і вони можуть опинитися у пастці.
'Усім прийде капець': Пригожин в істериці заявив, що ЗСУ збираються блокувати вагнерівців у Бахмуті
Пригожин скиглить, що ЗСУ збираються блокувати вагнерівців у Бахмуті/ скрін

Ватажок приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин скаржиться, що вагнерівців на підступах до українського Бахмута "ніхто не підтримує", і що вони можуть опинитися у пастці.

Він закотив істерику і заявив, що Збройні сили України нібито збираються заблокувати вагнерівців у Бахмуті. При цьому, за його словами, ПВК "Вагнера" начебто не може добитися боєприпасів та підкріплення. Відповідний аудіозапис зі словами "кухаря Путіна" був опублікований у соцмережах.

"Я стукаю в усі двері – з боєприпасами і з підкріпленням. А також з тим, щоб нам прикрили фланги. У випадку, якщо усі злагоджено, без амбіцій, викаблучування [неценз.], істерик зроблять цю спільну роботу, тоді ми блокуємо ЗСУ, а ЗСУ нас не блокує. Якщо ні – значить усім прийде капець. Ось власне наша відповідь", – скиглить Пригожин.

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У той же час він скаржиться, що нібито його ніхто не слухає, і те, що він "стукає в усі двері", не дає ніякого результату.

"ЗСУ будуть битися за Артемівськ до кінця, це очевидно. І ми повинні зробити свою роботу теж до кінця. Але коли весь світ збирається навколо тебе, то потрібно, щоб хтось з тобою взаємодіяв. Тому ми стукаємо в усі двері. Поки що мого представника витурили зі штабу", – сказав Пригожин.

Евгений Пригожин
скрін

Нагадаємо, раніше Пригожин скаржився, що у разі відходу вагнерівців від міста Бахмут на Донеччині фронт посиплеться аж до російських кордонів. Він сказав, що відступ російських загарбників від Бахмута спричинить "ефект пружини". Після цього українські військові прорвуться на територію так званої "ЛНР", "зметуть" Луганськ, Сорокіне і вийдуть на територію Росії".

Також раніше російський терорист Ігор Гіркін "наїхав" на свого колегу, іншого терориста, ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Назвав його психопатом, військовим злочинцем і закликав прибрати його з фронту війни Росії проти України разом з міністром оборони окупантів Сергієм Шойгу.

Читайте також:

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