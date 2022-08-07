ППО не допоможе: у ПС пояснили, чому не можуть захистити Харків і Миколаїв від обстрілів

Ворожа артилерія б'є по українських містах / twitter.com/dubovoyslavyans

Російські окупанти практично щодня обстрілюють українські прифронтові міста з РСЗВ і артилерії, повідомив представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Як пояснив він в ефірі ТРК Київ, захистити від обстрілів з такого озброєння ППО не зможе. За його словами, ворожу артилерію і РСЗВ необхідно знищувати на землі.

"Прифронтові міста (Харків, Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя) страждають насамперед через реактивну і ствольну артилерію. Через неї також включається сигнал повітряної тривоги, якщо є відомості про обстріл з території, підконтрольної російським військам, саме "Градами", "Смерчами", "Ураганами". Люди це теж сприймають як ракетний обстріл, хоча це обстріл реактивною артилерією, проти якої, на жаль ППО - безсила", - підкреслив спікер Командування Повітряних сил.

Він уточнив, що комплекси ППО призначені зовсім для інших цілей і не здатні захистити від артснарядів.

Ігнат додав, що необхідно ліквідувати вороже озброєння, з якого ведеться обстріл українських міст.

Війна в Україні

У Генштабі Збройних сил України раніше заявили, що Росія відправляє свої війська до північно-східних районів Херсонської області. Ворог перекидає туди велику кількість військової техніки і зброї. В українському командуванні вважають, що загарбники можуть піти в наступ в глибину території, щоб спробувати перевести ЗСУ в оборону.

Тривають бої на Донбасі. Окупанти сконцентрували свої зусилля в районах Бахмута та Авдіївки. Загарбники намагаються створити умови для захоплення Соледара з Бахмутом з метою відтиснення армії України від західної околиці Донецька.

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