Окупанти захопили Старомайорське, ЗСУ відновили позиції під Донецьком – ISW

Росіяни могли просунутися вперед, проте українські сили зуміли успішно контратакувати.

https://glavred.net/ukraine/okkupanty-zahvatili-staromayorskoe-vsu-vosstanovili-pozicii-pod-doneckom-isw-10572056.html Посилання скопійоване

ЗСУ стримують атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ Анатолій Шкіньов, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

У районі захопленого РФ Донецька російські окупанти могли просунутися вперед, проте українські сили зуміли успішно контратакувати і відновити втрачені позиції.

Згідно з опублікованими геолокаційними знімками, війська РФ просунулися на північний захід від Солодкого, але потім українські сили атакували і відновили позиції, йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними російських військових пропагандистів, ЗСУ контратакують біля Парасковіївки, а зі свого боку війська РФ продовжують наступ біля Костянтинівки.

відео дня

Уточнюється, що за даними Генштабу ЗСУ, окупанти завдали наземних ударів у районі Красногорівки та Георгіївки, а також у районі Парасковіївки та Костянтинівки.

Крім того, окупаційні війська РФ нещодавно підтвердили просування в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

Водночас геолокаційні кадри, опубліковані 10 червня, показують, що окупанти просунулися до північної частини Старомайорського і, ймовірно, захопили все селище.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

/ understandingwar.org

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що ЗСУ стабілізували ситуацію на півночі. Через загрозу ударів з HIMARS росіяни стали рідше використовувати ракетні системи С-300 і С-400 для обстрілу Харківської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни дійшли до будинків Часового Яру і накопичують сили. Військовий розповів, що багато позицій знищується "Сонцепьоком" і КАБами, щоб забезпечити логістику.

Як повідомлялося раніше, РФ стягує резерви на кордон і з новою тактикою йде на штурм на Харківщині. На харківському напрямку тривають бойові зіткнення - РФ проводить атаки з опівночі.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред