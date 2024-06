Окупанти захопили Старомайорське, ЗСУ відновили позиції під Донецьком – ISW

У районі захопленого РФ Донецька російські окупанти могли просунутися вперед, проте українські сили зуміли успішно контратакувати і відновити втрачені позиції.

Згідно з опублікованими геолокаційними знімками, війська РФ просунулися на північний захід від Солодкого, але потім українські сили атакували і відновили позиції, йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними російських військових пропагандистів, ЗСУ контратакують біля Парасковіївки, а зі свого боку війська РФ продовжують наступ біля Костянтинівки.

Уточнюється, що за даними Генштабу ЗСУ, окупанти завдали наземних ударів у районі Красногорівки та Георгіївки, а також у районі Парасковіївки та Костянтинівки.

Крім того, окупаційні війська РФ нещодавно підтвердили просування в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

Водночас геолокаційні кадри, опубліковані 10 червня, показують, що окупанти просунулися до північної частини Старомайорського і, ймовірно, захопили все селище.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.