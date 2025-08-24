Перший сніг і морози в серпні: які регіони України вже засипало

Погода 25 серпня в Україні очікується переважно суха погода з прохолодними ночами та зниженням температури до +3°С у Карпатах, повідомила Діденко.

Погода в Україні 25 серпня - де в Україні морози та випав сніг / Фото: УНІАН

Якою буде погода 25 серпня

Коли погода стане теплішою

Де випав перший сніг

Погода в Україні в понеділок, 25 серпня буде переважно без опадів в більшості регіонів України. В ніч з 25 на 26 серпня очікується значне зниження температури, подекуди до +3 градусів. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

Погода на завтра, 25 серпня

"Потихеньку здалеку чути парфуми осені - нічне повітря свіжіше й свіжіше, на високогір'ї Карпат навіть вже є невеликі "мінуси"!", - вказує вона. відео дня

Вітер очікується західного та північно-західного напрямку, подекуди досить сильний.

Найближчої ночі температура знизиться до +7…+11°С, у Карпатах місцями +3…+7°С, на півдні — +8…+13°С. Завтра вдень у більшості регіонів прогнозується +18…+22°С, у південних областях — +20…+24°С.

Погода в Україні 25 серпня / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 25 серпня

У Києві сьогодні ближче до обіду з’являться хмари, а після обіду очікується дощ, тож варто прихопити парасольку. Водночас 25 серпня в столиці опадів не прогнозують, температура становитиме +18…+20°С.

Погода в Києві на 14 днів / Фото: meteoprog

Коли до України повернеться спека

За словами Діденко, вже наступного тижня в Україну повернеться справжня літня спека.

"А на наступному тижні до нас ще завітає справжня літня спека", - вказує вона.

Де в Україні випав перший сніг

Крім того, в Мережі вірусяться кадри з першим снігом в Карпатах та на Закарпатті.

Добряче засніжило в Карпатах та на Закарпатті. На відео курорти Драгобрат, Явірник та урочище Заросляк поблизу Говерли.

Дивіться відео з першим снігом в Україні:

Де випав перший сніг / Фото: скріншот

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше писав Главред, в Україні влупить +9, литимуть грозові дощі з градом. На територію України насувається холодний атмосферний фронт, що принесе дощі та грози у західні й північні регіони.

За словами синоптикині Наталії Діденко, протягом вихідних 23–24 серпня циклон поступово зміщуватиметься на схід. У західних та північних областях погода проясниться й опади відходитимуть, натомість у центрі та на сході очікуються дощі.

Також Главред писав якою буде осінь-2025 в Україні: синоптик здивував прогнозом погоди. Погода в Україні в серпні здивувала багатьох. Цьогорічний серпень вже здивував українців різкою зміною погоди, адже після спекотного липня встановилася більш комфортна, навіть прохолодна температура. Народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, коли очікувати нових дощів, пообіцяв "святковий синоптичний комфорт" на День Незалежності та натякнув на незвичайні погодні умови на початку осені.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

