Україна б'є по РФ далекобійними ракетами, США дозволу не давали - Зеленський

Україна використовує власну зброю для далекобійних ударів по Росії.

Україна б'є далекобійними ракетами / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скріншот з відео

Що відомо:

Україна використовує власні далекобійні ракети для ударів по РФ

Україна не отримувала від США дозволу на удари по РФ своєю зброєю

Україна виробляє власну далекобійну зброю та вже навіть використовує її на фронті. Про це офіційно заявив президент України Володимир Зеленський у своїй промові у День Незалежності.

Він наголосив на тому, що Україна не отримувала від США дозвіл на удари власними ракетами по РФ. Ці питання навіть не обговорювались з американськими партнерами.

"Україна для ударів по Росії використовує власну зброю. Ми останнім часом не проговорюємо із США такі моменти ... Колись були якісь сигнали щодо наших ударів у відповідь на наші удари по енергетиці, сьогодні ми навіть про це не згадуємо", - додав Зеленський.

Також президент розповів про "дуже-дуже позитивні результати" на Донбасі.

"Сьогодні у нас є дуже позитивні результати. Хороші сюрпризи для росіян. Думаю, головнокомандувач згодом повідомить усі деталі", - заявив президент України.

Заборона на удари по РФ

Раніше WSJ зазначало, що США нібито блокують удари України по Росії. Журналісти пишуть, що протягом декількох місяців Україні обмежують можливість для далекобійних ударів по Росії. За їхніми даними, така позиція передбачає використання американських тактичних ракет, але публічно про це не говорить ніхто.

Згідно з даними джерела видання, Україна щонайменше раз просила дозволити їй наносити удари по території Росії, але їй відмовляли. Причина - прагнення адміністрації Трамп спонукати Москву до початку перемовин.

Удари по РФ ракетою "Фламінго" - експерт

Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко заявив, що Україна може застосувати у бою ракету "Фламінго" вже цього року. Він наголоси на тому, що ця ракета є надпотужною.

"Україна розпочала серійне виробництво нової крилатої ракети "Фламінго". Її дальність сягатиме 3 тисяч кілометрів. Це фактично вдвічі більше ніж у сучасної версії Tomahawk Block V, яка летить на понад 1600 км", — розповів експерт.

Українська крилата ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр оборони України Денис Шмигаль оголосив про початок виробництва крилатої ракети "Фламінго".

Нова ракета має дальність польоту до 3000 км, бойову частину близько 1000 кг і швидкість до 950 км/год. Вона стійка до російських систем РЕБ і розрахована на серійне виробництво у великих обсягах. Завдяки цим характеристикам "Фламінго" здатна вражати стратегічні об’єкти глибоко в тилу противника.

Як повідомляв Главред, раніше Зеленський назвав умову розвитку ракетної програми України. Україна вже виробляє дуже велику кількість далекобійних дронів, підкреслив Володимир Зеленський.

Інші новини:

