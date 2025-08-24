Синоптик розповів, чи повернеться спека в Україну до кінця літа

Українці ще матимуть можливість насолодитися літньою спекою.

Прогноз погоди на тиждень / Фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода з 25 по 31 серпня

Коли в Україну повернеться спека

Перші дні робочого тижня принесуть прохолоду та мінливу погоду, однак у другій половині літо повернеться. Спека прогнозується у південній половині України, а також на Закарпатті. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Погода 25 серпня

У понеділок, 25 серпня, вночі у центральних та східних областях пройдуть помірні дощі, місцями можливі грози. Вдень також короткочасні дощі очікуються у Поліссі та на крайній півночі України. У решті регіонів без опадів. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, вдень +18…+23 °С, у південних областях +23…+28 °С.

Прогноз погоди на 25 серпня / фото: meteoprog

Погода 26 серпня

У вівторок, 26 серпня, на заході та півночі країни прогнозують короткі дощі, подекуди з грозами й шквалами до 15–20 м/с. В інших областях істотних опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме +7…+13 °С, вдень +16…+22 °С, у південній половині та у Приазов'ї вночі +11…+16 °С, вдень +22…+27 °С.

Прогноз погоди на 26 серпня / фото: meteoprog

Погода 27 серпня

У середу, 27 серпня, грозові дощі можливі лише у північних та північно-західних областях. Температура повітря вночі становитиме +9…+15 °С, вдень +20…+26 °С, у південних та центральних регіонах +27…+32 °С.

Прогноз погоди на 27 серпня / фото: meteoprog

Погода 28 серпня

У четвер, 28 серпня, на всій території України очікується малохмарна погода, без опадів, проте вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Температура повітря вночі очікується в межах +7…+13 °С, вдень +22…+27 °С; на півдні та на Закарпатті вночі +12…+17 °С, вдень +26…+31 °С.

Прогноз погоди на 28 серпня / фото: ventusky

Погода 29 серпня

У п'ятницю, 29 серпня, Україна перебуватиме під впливом антициклону, тому опадів не передбачається по всій Україні. Температура повітря вночі становитиме +12…+18 °С, в денні години +27…+32 °С, у західній частині місцями +33…+35 °С.

Прогноз погоди на 29 серпня / фото: ventusky

Погода 30 серпня

У суботу, 30 серпня, в Україні пануватиме спекотна та сонячна погода. Короткочасні дощі очікуються лише ввечері на заході. Температура повітря вночі очікується в межах +14...+19 °С, вдень +30...+35 °С.

Прогноз погоди на 30 серпня / фото: ventusky

Погода 31 серпня

В останній день літа спека продовжить панувати на території України. Лише вдень у західній частині, а також місцями у північних областях можливі короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °С, вдень у західних та північних регіонах +26…+31 °С, на решті території країни +32…+37 °С.

Прогноз погоди на 31 серпня / фото: ventusky

Нагадаємо, як раніше писав Главред, в Україні влупить +9, литимуть грозові дощі з градом. На територію України насувається холодний атмосферний фронт, що принесе дощі та грози у західні й північні регіони.

Синоптикиня Наталка Діденко розповідала, що погода в Україні у неділю, 24 серпня, відзначиться холодними температурами повітря у низці регіонів. За її словами, на початку доби, вночі та вранці, дощі пройдуть у західних областях, вдень та до вечора 24 серпня опади поширяться на північну та центральну частину. У східних областях буде сухо, опади не передбачаються.

При цьому Діденко додала, що вже наступного тижня в Україну повернеться справжня літня спека.

