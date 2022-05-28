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Макрон та Шольц вимагають від Путіна звільнити 2500 полонених захисників Маріуполя

28 травня 2022, 19:24

Захисники Маріуполя перебувають у полоні у російських військових.

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Лідери Франції та Німеччини вимагають відпустити полонених захисників Азовсталі / Колаж УНІАН

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер ФРН Олаф Шольц виступили з вимогою до російського президента Володимира Путіна щодо звільнення 2500 полонених захисників Маріуполь, які раніше вийшли з Азовсталі.

У повідомленні Єлисейського палацу йдеться про те, що лідери Франції та Німеччини наполягають на звільненні українських героїв.

читайте такожЯк до захисників Азовсталі ставляться в полоні: з'явилися нові подробиці"Президент Республіки і канцлер Німеччини вимагають звільнення близько 2500 захисників "Азовсталі", взятих у полон російськими військами", - пише пресслужба французького глави держави.

Крім того, в Єлисейському палаці підтвердили відомості Кремля і німецької канцелярії, згідно з якими Макрон та Шольц закликали Путіна терміново зняти морську блокаду Одеси з метою відновлення постачань українських зернових Чорним морем.

Вихід захисників Маріуполя з Азовсталі

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 16 травня зробила заяву про те, що Київ розпочав операцію з порятунку заблокованих на території Азовсталі захисників Маріуполя.

Вона розповіла, що до медичного закладу у Новоазовськ евакуювали 53 тяжкопоранених для надання їм відповідної допомоги. Ще 211 осіб шляхом гуманітарного коридору привезли до Оленівки. Їх повернуть додому за процедурою обміну полоненими.

20 травня президент України Володимир Зеленський сказав, що вихід українських військових з території оточеного ворогом підприємства Азовсталь має завершитися найближчим часом.

Пізніше з'явилася інформація, що захисники Маріуполя залишили Азовсталь. Комбінат перейшов під контроль російських військ.

У розвідці Великобританії заявили, що з Азовсталі вийшли близько 1700 захисників Маріуполя. Британці не виключили, що на території комбінату ще можуть залишатися українські військові.

Дивіться відео Главред - ким були захисники Азовсталі до війни

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новини Маріуполя Володимир Путін Азовсталь Еммануель Макрон Олаф Шольц
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