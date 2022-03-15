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Військові РФ намагаються захопити Маріуполь: у Генштабі заявили, що ворог отримав по зубах і відступив

15 березня 2022, 07:53

Загарбники наносять ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Захоплені лікарні окупанти використовують для лікування своїх поранених.

війна, вторгнення, ЗСУ
ЗСУ завдають нищівних ударів по угрупованнях військ і тиловій інфраструктурі окупантів / Фото Reuters

Сьогодні, 15 березня 2022 року - двадцята доба війни Росії проти України. У Генштабі заявили, що стан, положення та характер дій оборони залишаються без суттєвих змін.

Збройні Сили України завдають нищівних ударів по угрупованнях військ і тиловій інфраструктурі окупантів.

За добу повітряні сили ЗСУ вразили чотири гелікоптери і один літак. Крім того, винищувач збив крилату ракету ворога.

Зазначається, що угруповання окупаційних військ, задіяних у веденні наступальної операції, значних успіхів у всіх напрямках висунення не мали.

Крім того, загарбники продовжують наносити ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Лікарні на тимчасово захоплених територіях України окупанти використовують для лікування пораненого особового складу.

Також, загарбники як і раніше підступно використовують об'єкти цивільної інфраструктури для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння і військової техніки.

"Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що призводить до відмов військовослужбовцями ЗС РФ виконувати накази командування", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Маріуполі зараз

Противник намагається захопити Маріуполь. Українськими воїнами були успішно відбиті атаки загарбників. Загальні втрати ворога склали близько 150 осіб, 2 танки, 7 БМП і один БТР.

Після понесених втрат оокупанти припинили наступальні дії та відступили.

Артилерія та авіація завдали вогневого ураження по скупченню військової техніки і колонам ворога на маршрутах висування. За наявною інформацією, за результатами артилерійського вогневого нальоту було знищено 12 одиниць автомобільної техніки.

Також втрат зазнали батальйони тактичні групи зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади.

У Чорноморській та Азовській операційних зонах ознак підготовки до проведення морської десантної операції не виявлено.

Як повідомляв Главред, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що до травня 2022 року Україна та Росія зможуть досягти мирної угоди після того, як ЗСУ знищать максимально можливу кількість окупантів.

На його думку, щоби переламати ситуацію, Росія може спробувати нашкребти найманців у Сирії або кинути в Україну всіх строковиків, на яких чекає призов у аомію в квітні.

"Але після того, як ми їх перемелемо – до травня вийдемо на мирну угоду з можливими локальними боями впродовж року", - вважає Арестович.

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