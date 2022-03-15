У російських окупантів немає жодних шансів взяти Харків - голова ОДА

Окупанти неодноразово обстрілювали Харків, але захопити місто не змогли / Фото Reuters

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синьогубов заявив, що у російсько-окупаційних військ немає жодних шансів зайти до Харкова і взяти місто.

Збройні сили України тримають свої позиції, постійно посилюючи їх, сказав Синьогубов під час телемарафону.

"ЗСУ тримають свої позиції, постійно їх підсилюють, ворог їх час від часу перевіряє, ведуться обстріли. Я скажу так, у ворога немає жодних шансів зайти в місто і взяти Харків. Це позиція військових, цивільних. І ми бачимо результати ЗСУ, які вони демонструють на 20 день війни", - розповів голова Харківської ХОДА.

Зазначимо, 14 березня Харктв учергове зазнав обстрілу з боку російських військ. У місті неодноразово оголошували повітряну тривогу.

Як повідомляв Главред, у Харкові російські окупанти обстріляли автомобіль волонтерів організації Help Army. Це сталося біля парку Горького. Внаслідок обстрілу загинув 26-річний чоловік.

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