У російських окупантів немає жодних шансів взяти Харків - голова ОДА

Сьогодні, 15 березня 2022 року - двадцята доба війни Росії проти України. Збройні сили утримують свої позиції, постійно посилюючи їх.
Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синьогубов заявив, що у російсько-окупаційних військ немає жодних шансів зайти до Харкова і взяти місто.
Збройні сили України тримають свої позиції, постійно посилюючи їх, сказав Синьогубов під час телемарафону.
"ЗСУ тримають свої позиції, постійно їх підсилюють, ворог їх час від часу перевіряє, ведуться обстріли. Я скажу так, у ворога немає жодних шансів зайти в місто і взяти Харків. Це позиція військових, цивільних. І ми бачимо результати ЗСУ, які вони демонструють на 20 день війни", - розповів голова Харківської ХОДА.
Зазначимо, 14 березня Харктв учергове зазнав обстрілу з боку російських військ. У місті неодноразово оголошували повітряну тривогу.
Як повідомляв Главред, у Харкові російські окупанти обстріляли автомобіль волонтерів організації Help Army. Це сталося біля парку Горького. Внаслідок обстрілу загинув 26-річний чоловік.
Інші новини:
- Окупанти вдарили ракетами по трьох районах Києва: постраждало метро, багатоповерхівки та приватний будинок
- Ракетний удар по багатоповерхівках на Святошино в Києві: дві людини загинули, 35 врятовані
- Є завдання мінімум і завдання максимум: чого РФ домагається у війні з Україною
- У Білому домі пояснили, коли закінчиться війна в Україні
- З України втекли 20 нардепів з початку війни