"Якщо Путіна не стане": Портников розповів, що станеться в разі зміни влади в РФ

Володимир Путін / Reuters

Поки російський диктатор Володимир Путін буде міцно тримати віжки влади в РФ, політичні еліти в Росії будуть вкрай незадоволені, але в самій державі нічого не зміниться. Таку думку в ефірі Радіо НВ висловив відомий журналіст і публіцист Віталій Портников.

"Чи задоволена російська політична еліта нападом на Україну? Ні, вони всі в жаху. Чи має це якесь значення? Ні, це не має ніякого значення. [...] Поки Путін є-нічого не зміниться . [...] Якщо Путіна не стане, в Росії буде депутінізація, відлига. Їм потрібно буде домовитися із Заходом, повернути свої гроші, свою економіку стабілізувати. Вони все це почнуть робити. І, можливо, навіть вирішиться питання нашої територіальної цілісності, віддадуть нам окуповані території, можливо, навіть Крим. Ну і через 10-15 років знову на нас нападуть вже підготовлені, враховуючи всі уроки Путіна", — вважає Портников.

І саме тому, переконаний публіцист, Україна в обов'язковому порядку подбає про сильну армію та економіку. Але друге ніяк не може вирішуватися за рахунок першого.

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Нагадаємо, раніше експерти стверджують що президент Російська Федерація Володимир Путін вже усвідомив, що йому не під силу виграти війну в Україні. Тому не виключено, що він спробує заморозити конфлікт, спробувавши "прорубати" сухопутний коридор в окупований Крим.

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