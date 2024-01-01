Окупанти вдарили по житловому будинку в Сумах 1 січня: подробиці про трагедію

Росія завдала удару по Сумській області в перший день нового року.

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Окупанти вдарили по житловому будинку в Сумах 1 січня / колаж: Главред, фото: МВС, СОП

Російські загарбники сьогодні, в перший день нового року, атакували Сумську область дронами і потрапили в житловий будинок в Есманській громаді. Про це повідомили у прес-службі Сумської ОВА.

За словами Військової адміністрації, в небі над Сумщиною сили протиповітряної оборони знищили два ворожих БпЛА типу "Шахед".

Також у відомстві заявили, що 1 січня окупантам все ж вдалося скоїти злочин проти мирного населення України.

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"Ворожий БпЛА влучив у житловий двоповерховий будинок в Есманській громаді. Є руйнування, люди опинилися під завалами",- заявили в ОВА.

Трохи пізніше Сумська обласна прокуратура опублікувала повідомлення про те, що через обстріл у житловому будинку загинула жінка, а під завалами залишається чоловік.

При цьому, близько 18:00 в МВС додали, що 40-річного чоловіка врятувати не вдалося, його тіло з-під завалів дістали рятувальники. Кількість загиблих від атаки зросла до двох.

Атака на Україну в Новий Рік

Нагадаємо, російські окупанти атакували Україну "шахедами" у вечір 31 грудня. У багатьох областях прогриміли вибухи. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Вибухи були чутні в Хмельницькій області. У Повітряних силах повідомляли, що безпілотники летіли в напрямку Старокостянтинова. У регіоні працювали сили ППО.

У ніч на 1 січня російські війська запустили кілька груп дронів-камікадзе "Шахед" з південного напрямку. Під ударом ворожих безпілотників опинилися Одеса, Львів та Дніпро. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, голова Львівської ОВА Максим Козицький та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також, у понеділок вдень, 1 січня, у Києві оголосили повітряну тривогу після того, як група російських безпілотників типу "Шахед" попрямувала в бік столиці. Як повідомили в КОВА, в повітряному просторі Київської області були зафіксовані ворожі безпілотники, а сили ППО почали працювати по цілях. За даними голови Київської ОВА, у передмісті столиці працює ППО.

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