'І сьогодні, і завтра': Путін цинічно погрожує новими атаками по Україні

Російський диктатор провів зустріч із пораненими на фронті в Україні російськими окупантами.

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Путін погрожує новими атаками по Україні / колаж: Главред, фото: ДСНС, pexels

Президент Росії Володимир Путін пригрозив новими атаками по Україні після "прильотів" по Бєлгороду.

Російський диктатор на зустрічі із пораненими на фронті в Україні російськими окупантами узявся цинічно брехати, що після "прильотів" по Бєлгороду росіяни начебто б’ють високоточною зброєю по місцях в Україні, де "у них ухвалюються рішення, місцях скупчення військовослужбовців, найманців, інших центрів подібного роду".

Насправді ж під час останніх атак ворог гатив по навчальних закладах, лікарнях, пологовому будинку та помешканнях цивільних українців.

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"Щодо військових об'єктів, насамперед. І вони доволі чутливі, ці удари. Так і робитимемо. Ви, напевно, звернули увагу, що буквально наступного дня таких ударів було завдано. І сьогодні, на мою думку, завдаються. І завтра робитимемо", - пригрозив Путін.

Нагадаємо, що у ГУР розповіли, що може змусити Путіна завершити війну. Якщо перенести і в принципі проводити бойові дії на території тимчасово окупованого Криму, це вплине на хід війни на всіх напрямках.

Романенко пояснив, чому РФ не перестане бити по Україні ракетами. Україні потрібно вистояти в цьому протистоянні, а для цього необхідно постійно посилювати ППО, причому не лише у столиці.

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