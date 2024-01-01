'І сьогодні, і завтра': Путін цинічно погрожує новими атаками по Україні

Президент Росії Володимир Путін пригрозив новими атаками по Україні після "прильотів" по Бєлгороду.
Російський диктатор на зустрічі із пораненими на фронті в Україні російськими окупантами узявся цинічно брехати, що після "прильотів" по Бєлгороду росіяни начебто б’ють високоточною зброєю по місцях в Україні, де "у них ухвалюються рішення, місцях скупчення військовослужбовців, найманців, інших центрів подібного роду".
Насправді ж під час останніх атак ворог гатив по навчальних закладах, лікарнях, пологовому будинку та помешканнях цивільних українців.
"Щодо військових об'єктів, насамперед. І вони доволі чутливі, ці удари. Так і робитимемо. Ви, напевно, звернули увагу, що буквально наступного дня таких ударів було завдано. І сьогодні, на мою думку, завдаються. І завтра робитимемо", - пригрозив Путін.
Нагадаємо, що у ГУР розповіли, що може змусити Путіна завершити війну. Якщо перенести і в принципі проводити бойові дії на території тимчасово окупованого Криму, це вплине на хід війни на всіх напрямках.
Романенко пояснив, чому РФ не перестане бити по Україні ракетами. Україні потрібно вистояти в цьому протистоянні, а для цього необхідно постійно посилювати ППО, причому не лише у столиці.
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