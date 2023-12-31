РФ атакувала Україну 'шахедами': у багатьох областях пролунали вибухи

Через атаку безпілотників вибухи пролунали у Хмельницькій, Тернопільській та Вінницькій областях.

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РФ атакувала Україну безпілотниками / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Російські окупанти атакували Україну "шахедами" у вечір 31 грудня. У багатьох областях пролунали вибухи. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Вибухи було чути у Хмельницькій області. У Повітряних силах повідомляли, що безпілотники летіли у напрямку Старокостянтинова. У регіоні працювали сили ППО.

Вибухи також було чути у Тернопільській та Вінницькій областях. Там також працювала ППО.

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Раніше повідомлялося про те, що РФ у будь-який момент може атакувати Україну ракетами. Ворог вивів у Чорне море на бойове чергування три надводні ракетоносії. Російські окупанти можуть випустити по Україні 24 ракети типу "Калібр".

Атака дронів вночі 31 грудня

У ніч на 31 грудня окупанти атакували дронами-камікадзе практично всю територію України. Протиповітряна оборона в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях працювала сім годин.

За даними Повітряних сил, окупанти запустили 49 безпілотників Shahed-136/131 з трьох напрямків. Було знищено 21 "Шахед".

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що РФ змінила акцент атаки. Більшість ударних дронів було направлено на прифронтову територію, а не вглиб України. З близької відстані "Шахеди" збивати складніше.

Крім того, в ніч на 31 грудня Харків постраждав від атаки російських ударних дронів. У центрі міста є влучання. Спалахнули пожежі. Інформація про постраждалих уточнюється.

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