РФ атакувала Україну 'шахедами': у багатьох областях пролунали вибухи

Російські окупанти атакували Україну "шахедами" у вечір 31 грудня. У багатьох областях пролунали вибухи. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Вибухи було чути у Хмельницькій області. У Повітряних силах повідомляли, що безпілотники летіли у напрямку Старокостянтинова. У регіоні працювали сили ППО.
Вибухи також було чути у Тернопільській та Вінницькій областях. Там також працювала ППО.
Раніше повідомлялося про те, що РФ у будь-який момент може атакувати Україну ракетами. Ворог вивів у Чорне море на бойове чергування три надводні ракетоносії. Російські окупанти можуть випустити по Україні 24 ракети типу "Калібр".
Атака дронів вночі 31 грудня
У ніч на 31 грудня окупанти атакували дронами-камікадзе практично всю територію України. Протиповітряна оборона в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях працювала сім годин.
За даними Повітряних сил, окупанти запустили 49 безпілотників Shahed-136/131 з трьох напрямків. Було знищено 21 "Шахед".
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що РФ змінила акцент атаки. Більшість ударних дронів було направлено на прифронтову територію, а не вглиб України. З близької відстані "Шахеди" збивати складніше.
Крім того, в ніч на 31 грудня Харків постраждав від атаки російських ударних дронів. У центрі міста є влучання. Спалахнули пожежі. Інформація про постраждалих уточнюється.
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