УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Окупанти вдарили по Україні "Калібрами" і "шахедами": ППО спрацювало на відмінно

Сергій Кущ
6 серпня 2023, 07:44 оновлено 6 серпня, 07:44
206
Крилаті ракети ймовірно були запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.
Shahed-131/136, ППО України
Shahed-131/136, ППО України / Колаж: Главред, фото: скріншот , t.me/kpszsu

Російські окупанти в ніч на 6 серпня атакували Україну крилата ракета.

Крилаті ракети були запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря, повідомляли Повітряні Сили ВСУ.

Як повідомили у Генштабі, за минулу добу ворог завдав 20 ракетних ударів. "12 ракет "Калібр" були знищені зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Крім того, ворог завдав 62 авіаційних удари. Зокрема застосував 4 ударних дрона типу "Shahed" - всі були знищені. Також за минулу добу окупанти здійснили 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

У Повітряних Силах ЗСУ заявили, що ППО з вечора 5 серпня до ранку 6-го збило 30 ракет і 27 "шахедів". Усього ракет і дронів було 70.

За інформацією ВС, не вдалося знищити 3 "Калібра" та 7 Х-101/Х555. Також увечері Україну атакували три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинжал".

"Щодо "Кинджалів", інформацію не оприлюднимо", - написано в офіційному зведенні ВС.

Ракетна атака на Україну

Як повідомляв Главред, російські окупанти ввечері 5 серпня випустили ракети. У всій Україні оголосили повітряну тривогу. Ракети були запущені з Чорного моря.

У повітряних силах заявили, що кинджали летіли в бік Вінницької, Хмельницької, Житомирської та Полтавської областей. У мережі повідомили про те, що в Хмельницькій та Житомирській областях прогриміли вибухи.

Також повідомлялося, що РФ готує потужну атаку найближчим часом: українцям назвали ймовірні цілі нового ракетного удару. Так, прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що країна-агресор може в черговий раз вдарити по портовій інфраструктурі України.

Раніше президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний терор росіян. Він підкреслив, що ракети держави-зла не сильніші за нашу волю. Глава держави заявив, що Україна вистоїть проти ударів "російського зла".

Вам може бути цікаво:

війна в Україні ракетний удар
Реклама

Головне за день

Саміт у Саудівській Аравії за мирною формулою Зеленського дав перші результати

Саміт у Саудівській Аравії за мирною формулою Зеленського дав перші результати

08:23 Світ
Окупанти вдарили по Україні "Калібрами" і "шахедами": ППО спрацювало на відмінно

Окупанти вдарили по Україні "Калібрами" і "шахедами": ППО спрацювало на відмінно

07:44 Україна
РФ скинула авіабомбу на центр переливання крові: Зеленський показав моторошні кадри

РФ скинула авіабомбу на центр переливання крові: Зеленський показав моторошні кадри

23:34 Україна
Всі головні новини

Останні новини

08:23

Саміт у Саудівській Аравії за мирною формулою Зеленського дав перші результати

07:44

Окупанти вдарили по Україні "Калібрами" і "шахедами": ППО спрацювало на відмінно

07:05

Загадка, яка заплутає навіть геніїв: потрібно знайти мураху серед бджіл

06:35

Що не так із фразою "ця спідниця кинулася в очі": Авраменко спантеличив відповіддюВідео

06:32

Чи піде Росія війною на Польщу і країни БалтіїПогляд

Саміт в Саудівській Аравії може сколихнути міжнародне болото проти РФ - ОгризкоСаміт в Саудівській Аравії може сколихнути міжнародне болото проти РФ - Огризко
04:27

Яке сьогодні свято 6 серпня: кого потрібно привітати в цей день

03:20

Їх ніхто не чекає: королівська сім'я поставила Гаррі та Меган на місце

02:40

Огризко спрогнозував, чи зуміє Зеленський через ООН розворушити інші країни

02:20

"Червоні лінії вже пройдені": РФ не готова до застосування ядерної зброї - Сунгуровський

Реклама
01:37

"Ефект салямі": Самусь розповів, як Путін може спробувати розвалити НАТО

00:10

"Ні в якому разі не лобові атаки": у ЗСУ розповіли про тактику українських військових

05 серпня, субота
23:39

Мексиканська діва з античним вайбом: Анджеліна Джолі знялася для модного глянцю

23:34

РФ скинула авіабомбу на центр переливання крові: Зеленський показав моторошні кадри

22:45

Платити за світло вдвічі менше: експерти підказали простий і законний спосіб

22:24

Били по "Мотор Січі": Зеленський розкрив подробиці підступної ракетної атаки РФ

22:20

Україні більше не потрібні зернові угоди - потрібно топити і трощитиПогляд

21:59

Олександр Зінченко і Влада Седан показали фанатам на фото новонароджену дочку

21:56

"Улюблена" співачка Кіркорова потрапила в страшну ДТП з трьома автомобілями

21:33

Вибухова оптична ілюзія: лише геній знайде шкарпетку, яку вкрала мавпа

21:14

Чому путінська Росія не може скластися, як картковий будиночокПогляд

Реклама
20:43

"Адвокати диявола": Подоляк жорстко розкритикував ООН за безглузді заяви

20:42

Грошова зона в квартирі по феншуй: де зберігати гроші, щоб вони примножувалися

20:29

Шлюб Лопес і Аффлека тримається тільки на сімейній терапії - ЗМІ

20:20

Усмішка Джокера: Ані Лорак налякала мережу сильно натягнутим обличчям

19:59

Вжарить 40-градусне пекло: у деякі регіони України повертаються дощі

19:41

У Саудівській Аравії стартував саміт без Росії за мирною формулою Зеленського

19:28

Як сказати українською "дорога ложка к обеду": Авраменко назвав милозвучні аналоги

19:10

Іноагент Моргенштерн закрутив роман з українською моделлю

18:30

РФ атакувала Україну Кинжалами та Калібрами: у низці областей прогриміли вибухи

18:14

Що надіти 7 серпня, щоб удача переслідувала весь рік: прикмети і заборони

18:14

Позитив пояснив, чому вони з Дорофєєвою закрили "Час і скло"

17:27

"Знищується нація, історія, культура": Ада Роговцева потужно пройшлася по росіянам

17:15

"Вони нелюди": росіяни жорстко зацькували фехтувальницю Ольгу Харлан

16:42

"Всі говорили - це неможливо": у Мережі зворушилися історією пораненого бійця ЗСУ та його собаки

16:24

Надокучливі мухи та мошкара підуть назавжди: як самому зробити пастку для комах

16:24

Опалювальний сезон в Україні під загрозою, РФ сильно пошкодила ТЕС і ТЕЦ - НКРЕКП

16:22

Тіла чоловіка і трьох дітей не знайшли: у Грузії зсув забрав життя українки

16:03

Смачна намазка з огірків: бомбезний рецепт овочевої ікри з 2 інгредієнтів

15:35

До кінця серпня пройти перевірку: хто з українців може залишитися без пенсії.

15:32

"Він вразив мене": Коля Сєрга засудив Влада Яму через вплив хореографа

Реклама
15:02

Непохитна: Мадонна повернулася до підготовки всесвітніх гастролей

14:45

Гаманець завжди буде порожній: 3 рослини, які виганяють з дому гроші

14:41

Головоломка, яка зводить з розуму: треба за 10 секунд знайти трьох котів

14:34

Вдарив майже 8-бальний шторм: Україну накрила найсильніша магнітна буря

14:34

На зло хейтерам: Галкін показав кохану Пугачову в розкішному образі

13:48

Втрати окупантів стануть важчими: Данілов анонсував "подарунки" для росіян

13:41

Що робити якщо чорніють плоди помідор: рецепт наших бабусь для хорошого врожаю

13:40

У Саудівській Аравії Україна зробить новий ривок, щоб послабити РФ - NYT

13:12

Помер зірка "Обличчя зі шрамом" і серіалу "Пуститися берега" Марк Марголіс

12:59

ГУР - про атаки на кораблі Росії: ЧФ РФ вразливий, ворогові скрізь небезпечно

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти