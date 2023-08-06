Окупанти вдарили по Україні "Калібрами" і "шахедами": ППО спрацювало на відмінно

Російські окупанти в ніч на 6 серпня атакували Україну крилата ракета.
Крилаті ракети були запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря, повідомляли Повітряні Сили ВСУ.
Як повідомили у Генштабі, за минулу добу ворог завдав 20 ракетних ударів. "12 ракет "Калібр" були знищені зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил", - йдеться в повідомленні.
Крім того, ворог завдав 62 авіаційних удари. Зокрема застосував 4 ударних дрона типу "Shahed" - всі були знищені. Також за минулу добу окупанти здійснили 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
У Повітряних Силах ЗСУ заявили, що ППО з вечора 5 серпня до ранку 6-го збило 30 ракет і 27 "шахедів". Усього ракет і дронів було 70.
За інформацією ВС, не вдалося знищити 3 "Калібра" та 7 Х-101/Х555. Також увечері Україну атакували три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинжал".
"Щодо "Кинджалів", інформацію не оприлюднимо", - написано в офіційному зведенні ВС.
Ракетна атака на Україну
Як повідомляв Главред, російські окупанти ввечері 5 серпня випустили ракети. У всій Україні оголосили повітряну тривогу. Ракети були запущені з Чорного моря.
У повітряних силах заявили, що кинджали летіли в бік Вінницької, Хмельницької, Житомирської та Полтавської областей. У мережі повідомили про те, що в Хмельницькій та Житомирській областях прогриміли вибухи.
Також повідомлялося, що РФ готує потужну атаку найближчим часом: українцям назвали ймовірні цілі нового ракетного удару. Так, прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що країна-агресор може в черговий раз вдарити по портовій інфраструктурі України.
Раніше президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний терор росіян. Він підкреслив, що ракети держави-зла не сильніші за нашу волю. Глава держави заявив, що Україна вистоїть проти ударів "російського зла".
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