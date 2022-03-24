Окупанти будують у Мелітополі військову базу на українському аеродромі - мер

Іван Федоров / скріншот

У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області російські окупанти будують на українському аеродромі військову базу.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров у Facebook.

"Поруч з Мелітополем розташована наша військова база, аеродром, який має важливе значення. Саме туди прилетіли перші ракети з Росії, щоби знищити наш аеродром. Сьогодні росіяни будують там свою військову базу, з якої також виробляють запуски ракет по всіх містах — не лише Запорізької області, а й України в цілому", — заявив Федоров.

За його словами, росіяни спеціально наражають на небезпеку мирне населення, роблячи їх заручниками і живим щитом у воєнний час.

Мер закликав окупантів одуматися та не наражати Мелітополь в черговий раз на небезпеку.

Як повідомляв Главред, 11 березня в Мелітополі група окупантів викрала мера міста Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом. Через шість днів його вдалося звільнити з полону, обмінявши на дев'ять російських військових-строковиків.

Президент України Володимир Зеленський нагородив мера Мелітополя Івана Федорова орденом "За мужність" третього ступеня.

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